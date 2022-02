Ruosteelle ja Karjalaiselle 10 000 euroa, Reitille 6000 valmennusapurahaa – Karjalainen salaperäisenä jatkosta

Apurahajako oli ratsastukselle positiivinen, sillä kaksi ratsastajaa sai toiseksi suurimman, ja yksi kolmanneksi suurimman apurahan.

Kouluratsastaja Henri Ruoste ja pararatsastaja Katja Karjalainen saivat kumpikin 10 000 euron suuruisen apurahan. Se voidaan myöntää yksilölajien urheilijoille, jotka ovat kansainvälisissä arvokilpailuissa tai muissa vastaavissa kansainvälisissä kilpailuissa vakiinnuttaneet tasonsa 16 parhaan joukkoon olympialajeissa ja 8 parhaan joukkoon paralympialajeissa. Heidät arvioidaan tulevaisuuden pistesijaurheilijoiksi olympialajeissa ja mitaliurheilijoiksi paralympialajeissa.

20 000 euron apuraha olisi vaatinut olemista ehdottomalla ja vakiintuneella kansainvälisellä huipulla, tai urheilijan tulisi olla välittömän ja erityisen mitalipotentiaalin omaavalle nuori, uransa vahvassa kehitysvaiheessa olevalle urheilija.

Supremolla kilpaileva Pia Reitti sai 6000 euron valmennusrahan. Se myönnetään urheilu-uran kehityksen perusteella urheilijoille, joiden arvioidaan olevan tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiä. Vammattomilla tämä apuraha myönnetään vain alle 25-vuotiaille.

Henri Ruoste ratsasti viime kesänä EM-kilpailuissa kuudenneksi, ja hän on ratsunsa Kontestro DB:n kanssa kouluratsastuksen maailmanrankingissa sijalla 14. Hänen edellään on 11 urheilijaa, koska Isabell Werth on edellä 3 hevosella. Olympialaisissa suomalaisratsukko epäonnistui.

Katja Karjalainen oli paralympialaisissa kahteen kertaan 6. hevosella Dr Doolittle. Tokion jälkeen Dr Doolittle jäi eläkkeelle Keski-Eurooppaan. Karjalainen epäili, että edessä on uran loppuminen, kun omaan hevoseen ei vaikuta olevan mahdollisuus.

Nyt Karjalainen on salaperäinen.

Hän kommentoi, että hevosta ei tällä hetkellä ole.

”Mutta apurahahan on ”ehdollinen”, eli se ei ole käytössä, jos ei treenaa urheilijasopimuksen mukaisesti”, hän muistuttaa.

