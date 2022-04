"Säihkettä satulaan" – Ville Vaurion kouluratsastusklinikassa keskityttiin apuihin ja siihen, että hevonen odottaa

Vaurio kehottaa ratsastajaa istumaan, jotta hevosen takaosa saadaan aktiiviseksi ja se tulee edestä kevyeksi. ”Paino taakse. Säihkettä istuntaan”, kuten hän asian ilmaisee.

Moisala tekee työtä käskettyä, ja hevosesta alkaa löytymään liikettä. Vaurion tarkoituksena on se, että ratsastaja antaa avun ja odottaa, kunnes hevonen reagoi siihen oikein.

”Hevonen oppii joka päivä meidän ratsastuksesta, halusit tai et. Jos me annamme niiden olla laiskoja, ne sisäistävät, että näin voi mennä. Pitää löytää keinot siihen, joilla hevoselle kerrotaan, että en tykännyt tuosta, mutta saamme palkittua niitä oikeista reaktioista.”

Esimerkki siitä, että hevonen ei aina osaa lukea ratsastajansa toiveita nähtiin, kun Moisala pyysi hevoseltaan ympyrällä enemmän ravia eteen. Hevonen nostikin laukan, mikä ei ollut tarkoitus.

Vaurio näki tässä oppimisen paikan, koska Moisala otti avun pois. Hän kehotti ratsastajaa jatkamaan ravia ja pyytämään uudestaan raviin tempoa. Hevonen tarjosi taas laukkaa. Se oppi nopeasti, että kun se nostaa laukan, ratsastajan apu poistuu.

”On ihan järkevää, miksi Mikko otti avun pois, kun hevonen nosti laukan, mutta hevoselle Mikko opetti toimintatavan. Jos hevonen tekee jotain, mitä me ei olla tarkoitettu, ei pidä lopettaa vaikuttamista. Muuten me voidaan opettaa hevoselle huonoja toimintatapoja ihan vahingossa”, Vaurio kertoo.

Tärkeintä on saada hevonen ymmärtämään, mitä me haluamme. Siksi hevoseen tulee vaikuttaa niin kauan, kunnes se on tehnyt oikein. Sen jälkeen ratsastaja kiittää ja istuu hiljaa.

”Yksi vaikeimmista asioista on olla vaikuttamatta. Teet pidätteen, ja olet pehmeänä ja odotat. Kun hevonen tekee oikein, apu pois ja kiitos.”

Pian laukannosto onnistui ongelmitta.