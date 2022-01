Saadaanko suomalainen esteratsastuksen maailmancupin finaaliin huhtikuussa?

Ei, Noora Forstén ei ole vielä päättänyt lähteä. Eikä tällä hetkellä ihan tarkalleen ottaen ole mukanakaan, sillä hän on laskutavasta riippuen (lasketaanko brasilialaisratsastaja mukaan vai ei) joko sijalla 20 tai 21, ja Länsi-Euroopan liigasta otetaan 18 parasta. Ranking löytyy täältä.

Mutta poisjääntejä todennäköisesti tulee, etenkin koronavuonna, ja myös GCT -kisasarja imee osallistujia. Plus FEI:n myöntämä villi kortti, jollaisella Suomesta on "hilkulla"-tilanteesta menty finaaliin ennenkin. Villiin korttiin voi vaikuttaa. Sopiva taho on esimerkiksi oman maan lajiliitto (SRL) joka perustelisi lajin kattojärjestölle FEI:lle miksi kyseisen ratsastajan tulisi päästä mukaan.

Mikään ei takaa sitäkään, etteikö Leipzigin kisojakin peruta, vaikka niihin on vielä reilu kaksi kuukautta aikaa.

Mutta kyllä ajatus kutkuttaa. Sen hän myöntää.

Göteborgin maailmancupin osakilpailu olisi ollut viimeinen ennen Leipzigin finaalia ja näihin kisoihin Forstén tähtäsi. Kun ne nyt peruttiin, Länsi-Euroopan liigan pistetilanne loksahti kiinni. Forsténilla on 15 pistettä ja rankingykkösellä Denis Lynchilla 39.

Helsinki Horse Show'n, yhden läntisen liigan osakilpailun, järjestäjä Tom Gordin pitää Forsténin mahdollisuuksia mukaanmahtumiseen äkkiseltään pikemminkin hyvinä.

Forstén miettii miten valmistautuisi niin isoon kisaan kuin kolmipäiväinen maailmancupin finaalikisa, jossa vaikeustaso heti ensimmäisen päivän "sisäänheittoradan" jälkeen on kovinta mahdollista viittä tähteä.

Eli miten vaikea?

Gordinin mukaan radanrakennus riippuu kilpailun kulusta, mutta vaikea. "Ei ole mitään vakioratkaisua, ratamestari seuraa ja soveltaa. Nykyään suurimmat vaikeudet tulevat esteiden ilmavuudesta ja putoamisherkkyydestä. Suurin osa esteistä lienee 150-155 tasoa ja siihen päälle joitakin 160-165 -esteitä."

Forstén on hypännyt mestaruuskisoja ulkokentillä, mutta ei ole aiemmin osallistunut finaaliin, Con Cayasta puhumattakaan. Aviomies Mikael on ollut mukana Göteborgissa vuonna 2008 ja Las Vegasissa vuonna 2009.

"Täytyy puhua Christian Kukukin kanssa kun viikonloppuna lennän Riesenbeckiin", Forstén tuumaa.