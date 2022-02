Saako Rossetti väistyä Kontestron vuoksi?

Lauantaina Dohassa viiden tähden GP:n voittanut Henri Ruoste lähti tänä maanantaiaamuna puoli neljältä hakemaan huippuratsuaan Kontestroa lentokentältä.

”Saa aloittaa aikaisin, niin kuin usein saa. Yhdeltä tallityöntekijöistä on käsi murtunut, niin on vähän vajausta henkilökunnan kanssa, yksi tai kaksi tarvittaisiin lisää. Kontestron hakeminen on puolen päivän reissu, kentälle ajaa meiltä kolme tuntia”, Ruoste kertoo.

Dohan reissusta taskuun jäi 4. sija GP:stä ja näyttävä voitto vapaaohjelmasta. Kontestro esiintyy kaikkiaan astetta korkeammalla tasolla kuin viime kaudella, jolloin se on EM-kilpailuissa kuudes. Sen valtava laukka on paremmin hallussa, ja muotokin on hieman rennompi.

Vapaaohjelma oli erinomainen, mikä toi kürissa ratsukon ennätysprosentit 84.245. GP:ssä Kontestro lähti laukalle alkutervehdyksestä, ja se rikkoi laukalle myös käännyttyään loppulinjalle, minkä takia prosentit olivat 77.087.

”Ensimmäisessä radassa oli vähän jännitystä, ja pari kohtaa painui alas. Se loppu vaikutti neljäänkin arvostelukohtaan. Pitää jatkaa tästä ja saada tulostaso vakaaksi”, Ruoste sanoo.

”Kontestro tuli siinä vain liian energiseksi, isoksi ja ylös. Hallissa oli lapsiperheitä, eikä siellä ole vielä sellaista kouluratsastuskulttuuria, niin lapset olivat iloisia ja juoksivat vähän ylös ja alas. Hyvähän se vain on, että yleisöä oli enemmän, ja se oli sama kaikilla, mutta se toi Kontestroon vähän extra-jännitystä. Ja keskilinja on aika vaikea paikka vaikuttaa tuollaiseen, kun ei auta kuin mennä suoraan”, Ruoste pohtii.

Ruosteen ja Kontestron kauden päätavoite on MM-kilpailu Tanskassa, mutta tietenkin ainakin toimittajan ajatukset karkaavat jo Pariisin olympialaisiinkin. Sinne pitää parantaa tulostasoa entisestään, mutta ennen muuta ennen sitä on onnistuttava pitämään Kontestro tallissa. Ruunan toisen omistajan Jochen Arlin tavoitteissa ei ole kilpahevosen pitäminen ikuisesti, sillä arvo laskee iän karttuessa. Kontestro on oletettavasti nyt kalleimmillaan.

Joskus aiemmin Ruoste sanoi, että hänen toinen hevosensa, haasteellinen Rossetti, saattaa jäädä hänen talliinsa kilpahevoseksi, koska sen myyminen ei ole ainakaan helppoa. Nyt hän on joutunut miettimään asiaa uudelleen.

”Rossetti ei ole kilpaillut vuoden 2019 EM:ien jälkeen kuin kerran. Nyt se pitäisi saada rytmiin ja katsoa, mikä sen kanssa on mahdollista. Jos sen saisi hyvin myytyä, sillä voisi rahoittaa Konstan toista puolta”, Ruoste kertoo.

Hän muistuttaa myös, että vaikka urheilu on oma tärkeä juttunsa ja siihen on keskityttävä, on muistettava myös kokonaisuus. Maailmassa tapahtuu parhaillaan isojakin asioita.

”Viime päivinä mielessä ovat olleet muut asiat kuin keskilinjan virheet, ne todellisen maailman painavat asiat. Urheilu tuo onnistumisia ja iloa, mutta on pidettävä perspektiivi. Täytyy toivoa, että maailman tilanteeseen saadaan ratkaisu ilman mitään isompaa”, Ruoste sanoo.

