Saksa kieltää touchieren-menetelmän

Touchieren ei ole barrausta, mutta muistuttaa sitä vaarallisen paljon.

Saksan ratsastajainliiton johtokunta oli jo viime vuonna asettanut toimikunnan tutkimaan kysymystä. Nyt kysymys on pohdittu ja on tehty päätös menetelmän kieltämisestä, kertovat FN:n pääsihteeri Soenke Lauterbach ja koulutuspäällikkö Thies Kasparit tiedotteessa.

Monta seikkaa vauhdittaa päätöstä. Vaikka FN yhtäältä näkee, että ammattimaisesti ja osaavissa käsissä tehtynä touchieren ei muodosta hevoselle hyvinvointiongelmaa, toisaalta menetelmän vaatimukset ovat teknisesti niin vaikeita toteuttaa, että rajoja on vaikea vetää, josta seuraa, että menetelmän salliminen on riskialtista. Lisäksi valvonta on vaikeaa. Käytännössä ei ole saatu myöskään täysin yhteneväistä käsitystä siitä, miten touchieren koulutustilanteessa tehtään. Yleinen mielipide on yksi tekijä. Suuri yleisö ei näe eroa barraamisen ja touchieren-opettamisen välillä.

Tammikuista, RTL-televisiokanavan väittämää, laittomien koulutusmenetelmien käyttöä Beerbaumin tallilla FN ei sen sijaan kommentoi eikä ota asiaan vielä kantaa. Tutkimukset siitä, onko sääntöjä rikottu vai ei, ovat yhä kesken.

Saksalaisen ST Georg-lehden mukaan Ludger Beerbaum totesi päätöksestä tuoreeltaan, että vaikka oikein tehtynä touchieren ei aiheutakaan ongelmaa, tämän päivän urheiluun peilattuna päätös on hyvä.