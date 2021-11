Se oli viimeinen tanssi

Anna Kärkkäisen ja Kulta-ahon Kasimirin Sibelius-vapaaohjelmaa on ylistetty ja kiitelty. Tänään se esitettiin viimeisen kerran. Finaaliesitys meni paremmin kuin koskaan.

"Koska oli päättänyt, että tänään se loppuu, olin valmistautunut rataan todella huolella. Halusin, että kun myöhemmin katselen suoritustani videolta, voin lopun elämääni olla tyytyväinen siihen", Kärkkäinen kertoo. Voitto tuli, ja suomenhevosten hallimestaruus siinä samalla, kuten tälle ratsukolle tavanomaista on, mutta myös erittäin hyvät prosentit 74,367. Yksi tuomareista antoi jopa yli 80 prosenttia.

Hopean otti Helkky Ylönen Kulmalan Taikalla (68,58%) ja pronssin Annamari Heikkilä Ypäjä Arskalla (68%).

"Saattavat olla koko uran parhaat prosentit, ja jos joku on mennytkin ohi, niin ihan kärkikaksikossa varmasti ainakin", Kärkkäinen arvelee.

Rata on videolta jo katsottu. "Ja pystyin katsomaan loppuun asti. Aina en ole pystynyt. Ainut kauneusvirhe oli loppupysähdys, joka oli vähän sliding stop-tyylinen, mutta vain vähän."

Kasimir oli vähintään yhtä keskittynyt ja flow-tilassa kuin ratsastajansa.

Syy poikkeukselliseen ratsastettavuuteen oli kuolaimessa, joka oli hevosen suussa eilen lauantaina ensimmäistä, ja tänään sunnuntaina toista ja kolmatta kertaa. Tunne oli niin poikkeuksellinen, että Kärkkäinen ei empinyt laittaa sitä heti kisakuolaimeksikin.

"Mä tajusin tänään jotakin. Kun ratsastan sisään radalle, siinä kohdassa hevoseen on aina tullut pienen pieni jännitys, joka tulee siitä, että se on vähän liian kevyt kädelle ja pakittaa pois ohjalta, mikä tuntuu epävarmalta. Siinä tilanteessa mä ratsastajana en ole saanut sitä ihan rehellisesti ohjan ja pohkeen väliin. On vain pitänyt selviytyä siitä tilanteesta eteenpäin", Kärkkäinen kuvailee.

Hän huomasi, että se tavallinen nivelkuolain, vaikkakin paksu, jossa kuolainrengas pyörii vapaasti, joka Kasimirilla on ollut, onkin ollut herkkäsuiselle hevoselle liian terävä. Muovinen oliivikuolain taas sopi heti ensi yrittämällä kuin nakutettu.

"Hevonen tukeutui ihan uudella tavalla tähän muovikuolaimeen, suu vaahtosi ja se oli tosi rento, jolloin minä puolestani pystyin ratsastamaan sitä ihan toisella tavalla!"

Kärkkäinen ratsasti myös ratsastuksenopettajien mestariksi 71,9 prosentin tuloksella ennen Camilla Verkkoniemeä ja Happy-Dance van de Gathella (69%) ja Helkky Ylöstä Kulmalan Taikalla (68,57%).

Kärkkäisen uusi kür menee työn alle. Vaikeusastetta, vaikeampia siirtymisiä on luvassa, mutta musiikillisesti Sibelius ja muut suomalaiskansalliset klassikot pysyvät mukana, sillä ne sopivat hevoselle.

Mutta ensin loma. Kärkkäinen menee ranneleikkaukseen, josta tulee kuukauden toipumistauko ja talviloma hevosille.

Hallimestaruustulokset

Ratsastuksenopettajien mestaruustulokset