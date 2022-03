"Selän läpi" ei ole pelkkää slangia ja jargonia

”Selän läpi” tai ”selän yli” ovat ratsastusslangitermejä ensiarvoisen tärkeästä asiasta, jonka avaaminen vie syvälle ratsastuksen filosofiaan ja hiljaiseen tietoon, jota on vaikea pukea sanoiksi. Onneksi on kielikuvia.

”Hevosen selkä on silta etu- ja takaosan välillä, ja jos se silta ei ole ylhäällä, se on poikki. Ihmisellä pitää olla satulassa tunne istumisesta kukkulalla, ei kuopassa. Tällä lailla hevosen pitää olla, jotta se jaksaisi kantaa ihmistä selässään, sillä ei sitä ole luotu ihmisen kantamiseen. Hevonen on opetettava ja valmisteltava niin, että se pystyy ja haluaa antaa selkänsä ratsastajalle”, sanoo kouluvalmentaja Marko Björs.

Joskus asiassa voi auttaa ahaa-elämys, joka on mahdollista saada pääsemällä valmiiksi verrytellyn ja ratsastetun, osaavan hevosen selkään.

Estevalmentaja Kari Nevala toteaa tuollaisesta onnekkaasta hetkestä: ”Sillä hetkellä yhtäkkiä tuntuu, että koko laji vaihtui.”

Nevala kutsuu selän läpi ratsastamista pohkeista ohjaan -ratsastamiseksi.