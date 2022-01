Siltakorpi ja Jankari lähtevät lauantaina takaisin Saksaan

Kansainvälisen mestaruustason kenttäratsastaja Sanna Siltakorpi ja olympiaratsastaja Elmo Jankari muuttavat ensi lauantaina Saksan Hampuriin. Aika Suomessa ja Ypäjän Hevosopistolla jäi lopulta vain yhden koronavuoden mittaiseksi.

Uudesta Saksan paikasta käsin alkaa valmentautuminen ensisijaisesti Pariisin olympialaisiin. Kaikki pariskunnan toiminnassa tähtää nyt näihin kilpailuihin.

Maalina Pariisi 2024

Siltakorpi odottaa 13-vuotiaaksi kääntyneeltä SWB Bofey Clickiltä (Chirlon – Distinctly North xx) erittäin suorituskykyistä tulosta vuonna 2024. Elmo Jankarilla on Soraya-tamman rinnalla kasvamassa suuriin tehtäviin erityisesti saksalainen kymmenvuotiaaksi kääntynyt Amaris, toiselta nimeltään Anu (Arctic – Compliment), joka meni viime vuonna lyhyen kolme tähteä hyvin tuloksin, ja on valmis tänä vuonna korkkaamaan jo lyhyen neljän tähden tason.

Pariskunta ei vaikuta loppujen lopuksi tyytymättömältä lopputulokseen. Oppilaitos tai laitos, jossa johto ja sen myötä mahdollisesti myös sopimus, vaihtuu tiuhaan, tuo tilanteeseen epävarmuutta, mikä ei urheilijan kannalta ole paras mahdollinen puite huipputason valmentautumiseen.

”Me katsottiin, että otetaan varman päälle ja lähdetään. Kaikki se muu, mitä oppilaitoksessa vääjäämättä joutuu tekemään, on myös pois valmentautumisesta kilpaurheiluun. Ja Suomi on ihan oikeasti kaukana pelipaikoilta.”

”Jos haluaa huippu-urheilua tehdä, niin kuin me haluamme, paikan on oltava sellainen, että se on mahdollista”, hän muotoilee.

Hampurin vieressä oleva paikka, jossa aiemmin on pitänyt hevosiaan tuttu esteratsastaja, osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi, sillä se on kätevän matkan päässä lentokentältä, ja Travemunden lautalta. Yhteydenpito Suomeen tulee valmennettavien takia jatkumaan. Sanna Siltakorven sopimus SRL:n maajoukkuevalmentajana jatkuu vuoteen 2023.

Valmennuskeskuksen status?

Valtakunnalliset huippu-urheilun valmennuskeskukset edustavat suomalaisen valmennuksen huippuosaamista. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö kehittää suomalaista valmentajuutta ja valmentautumisen olosuhteita yhteistyössä valmennuskeskusten kanssa.

Mitä Suomen kenttäratsastuksen ykkös-pariskunnan lähtö tarkoittaa Ypäjän Hevosopiston valmennuskeskukselle?

"Uusi toimitusjohtaja (Heli Kivimäki-Manner) on maanantaina juuri aloittanut. Hyvää asiaa on tulossa vielä tällä viikolla", hallituksen puheenjohtaja Laura Airaksinen viestittää.

