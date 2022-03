Sirosella ja Robinsonilla kankeat kauden aloitukset

Molempien kohtalona oli jäädä luokissaan häntäpäähän, mutta molemmat myös suhtautuivat asiaan viileästi.

Sironen ratsasti GP:stä 61,870 ja kürista 64,770 prosenttia.

”Ei Elli sen huonompi ollut kuin Suomessa tekemillään radoilla. Suomessa vain tulos on pehmentänyt, kun se on saanut pisteitä, vaikka ei ole ollut niin hyvä. Täällä tuloskin meni alas. Luulin, että olisin enemmänkin masentunut, mutta en ole. Pitää olla realisti. Kun kansainvälisissä kilpailuissa on olympiaratsastajat vastassa, on turha ponilla yrittää”, Sironen summaa.

Kilpailut sinänsä menivät hyvin. Kyra Kyrklundin mies Richard White oli auttamassa, verryttely oli hyvä, ja virheitäkään ei radalla juuri tullut.

”Verryttelyssä ei edes hävettänyt”, Sironen naurahtaa.

Ja selittää, että omakasvatti San Quelle nyt vain on liian etupainoinen, sillä ole riittävää liikettä ja jalatkin ovat 20 senttiä liian lyhyet.

”Sen pitäisi tehdä ihan täydellinen suoritus, että se saisi tuolla siedettävät pisteet. Mutta kisatilanne on aina kisatilanne, eikä parasta saa esiin radalla. Kotona pitäisi pystyä ratsastamaan 75 prosentin ohjelma, että kisoissa voisi antaa sen 5 prosenttia pois”, Sironen huomauttaa.

Hän odottaa, että saa toiset kaksi hevostaan, GP-valmiin, mutta takapolviensa kanssa kipuilleen Fioretton ja pikkukierrostasoisen Fiori Weltinon kilpailuihin saakka. Niillä on enemmän liikettä ja jalkaa kuin San Quellella.

Ja San Quelle taas - ei sitä sovi mistään syyttää, Sironen korostaa.

”Se on aivan ihana hevonen, sillä rakenteella ei vain pysty enempään. Ja minulla on pitkään ollut unelma, että voisin aloittaa kilpailemisen Keysoesta. Nyt sain sen tehtyä”, Sironen sanoo.

Joanna Robinson ratsasti Espanjassa lauantaina GP:stä 62,348 prosenttia ja maanantaina yritys päättyi keskeyttämiseen.

”En tiedä. Hevoseni pukitteli molemmilla radoilla. Meni enemmän oppimisen kuin suuren urheilujuhlan puolelle”, Robinson harmittelee. ”En tiedä, onko hevonen jumissa pitkästä matkasta vai enkö osaa ratsastaa. Vähän outoa. Ongelma ilmestyi vasta täällä, ja kun eivät nuo hevoset osaa puhua.”

Hän kilpailee Andalusiassa kahtena viikonloppuna peräkkäin.

”Toisaalta tässä maailmantilanteessa pitää muistaa, että tämä on vain ratsastusta”, Robinson korostaa.

Nyt hevonen saa 1,5 päivää lepoa, ja sitten Robinson perehtyy asiaan uudelleen.

”Kausi on vasta alussa, eikä aina voi olla perfect”, hän sanoo.

