Solmu aukesi ja Mist of Titanium jaksoi - Kanerva neljäs Hagenin GP specialissa

Edellisissä kisoissa ongelmia aiheuttaneet vaihdot joka askeleella onnistuivat nyt hyvin, mutta yksi rike tuli vaihdoissa joka toisella askeleella.

”Kakkosissa oli lopussa joku sähellys, mutta olen tyytyväinen. Ykköset onnistuivat ja radassa oli hyviä kohtia. Alun passagessa tuli tasapainon menetys, mutta vika keskilinja oli yksi parhaita, mitä ollaan menty.”

Perjantain GP:n jälkeen Kanerva pohti, että hänellä olisi jokin solmu, kun sama virhe on toistunut eri hevosilla. Välipäivän hän käytti kuuliaisuuden hakemiseen.

”Ihan peruskuuliaisuutta hain, että hevonen olisi enemmän ohjalla ja tuntumalla. Tämän hevosen kanssa on tuntuman kanssa hakemista, että imee eteenpäin ja hakee ohjalle. Kun on tuntuma ja hevonen on kuulolla, on tehtävien suorittaminen helpompaa.”

Erityisesti Kanerva iloitsi sitä, että Mist of Titanium jaksoi koko viikonlopun, kun edellisessä kilpailussa se oli hyytynyt GP specialissa.

”Se ei ole mikään kuumin hevonen, enemmänkin dieselmallinen, joka tarvitsee aikaa käynnistyä. Nyt oli pitkä viikonloppu ja se jaksoi hyvin.”

Pitkä oli viikonloppu myös Kanervalle, sillä hän on viimeiset pari kuukautta kiertänyt kilpailuja yksin ilman hevosenhoitajaa. Tähän on näillä näkymin tulossa helpotusta, mikä on tarpeen, mikäli mielii ottaa kilpailuihin useamman hevosen.

”Yhden hevosen kanssa vielä menettelee, yhden kanssa selviää. Mutta onhan se raskasta, kun pitää vielä pitkä matka ajaa kotiin.”

Luokan voitti perjantain tapaan saksalainen Bianca Nowag-Aulenbrock hevosella Florine tuloksella 75,660 %.

Tulokset