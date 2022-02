SRL otti kantaa Ukrainan tilanteeseen

Suomen Ratsastajainliiton, SRL, hallitus on päättänyt noudattaa KOK:n kehotusta siirtää tai perua Venäjälle tai Valko-Venäjälle suunnitellut urheilutapahtumat.

Puheenjohtaja Marjukka Manninen kertoo, että asiasta on keskusteltu hallituksessa viikonloppuna ja että SRL haluaa olla samalla linjalla kansainvälisen olympiakomitean kanssa.

Kansainvälinen Ratsastajainliitto ei sen sijaan ole vielä ottanut KOK:n kehotukseen julkisesti kantaa.

Ratsastusurheilun osalta kehotus sisältää noin 50 kilpailua. Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n kalenterin mukaan vuoden aikana on suunnitteilla 11 kouluratsastuskilpailua Venäjällä ja 2 Valko-Venäjällä. Ensimmäinen kisa kalenterissa on CSI2*-estekisat Moskovan Maxima-puistossa maaliskuun lopulla. Lisäksi Ukrainassa on suunnitteilla kolme kouluratsastuskilpailua. Venäjällä on vuoden aikana suunnitteilla 23 kansainvälistä esteratsastuskilpailu ja 11 kenttäratsastuskilpailua. Valko-Venäjällä ja Ukrainassa kolme. Monissa näistä tapahtumista on jopa neljän tähden luokkia.

Suomen Ratsastajainliitto tuomitsee Venäjän ja Valko-Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja ilmaisee syvän huolensa ukrainalaisten turvallisuudesta.

Lisäksi KOK:n johtokunta vaatii, ettei Venäjän tai Valko-Venäjän lippua näytetä eikä Venäjän tai Valko-Venäjän hymniä soiteta kansainvälisissä urheilutapahtumissa, jotka eivät jo kuulu Maailman antidopingtoimiston, WADA, Venäjälle asettamiin pakotteisiin.

Suomalaisia kilpailee Venäjällä ja Valko-Venäjällä yleensä muutamia kertoja vuodessa. Suomalaiset toimihenkilöt toimivat maiden kansainvälisissä kilpailuissa ja Ukrainassa. Suomessa järjestetään tänä vuonna kolme kansainvälistä kilpailua ja kaksi Pohjoismaille ja Baltian maille avointa mestaruuskilpailua.

Eurooppalaisten hevosihmisten keskuudessa on levinnyt voimakas tarve auttaa ukrainalaisia ratsastajia ja hevosia. Naapurimaissa on tarjottu kuljetusapua, tallipaikkoja ja eläinlääkinnällistä apua, mutta myös pyritty toimittamaan ukrainalaiskaupunkeihin heinää. Hevosten kuljettamista Ukrainasta naapurimaihin hankaloittavat Venäjän sotatoimet, rikotut tiestö ja ruuhkat rajalla.