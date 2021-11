SRL:n hallituksella kyselytunti ennen huomista syyskokousta

Teamsissä käytiin etänä lauantai-iltana syyskokousta valmisteleva tilaisuus, johon saivat osallistua kaikki ratsastusseurojen jäsenet.

Sääntömuutosehdotukset käytiin nopeasti läpi. Ilolla otettiin vastaan ajatus kurinpitolautakunnan koon suurentamisesta kolmesta kuuteen henkeen. Kun tämän lisäksi päästään muuttamaan kurinpitolautakunnan omia sääntöjä, on tarkoitus mahdollistaa tapausten käsitteleminen ilman koko kurinpitolautakunnan paikalla oloa, ja sitä kautta nopeuttaa tapausten käsittelyä. Kyselytuntiin aktiivisesti osallistunut Annaliisa Aarnio-Wihuri toivoi, että tämän nopeuttamiseksi järjestettäisiin jopa ylimääräinen vuosikokous, koska asia vaatii kaksi vuosikokouskäsittelyä. Näin toiminta saataisiin nopeammaksi jo ensi kaudelle. Liiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto ei pitänyt ajatusta mahdottomana.

Tapahtumassa käytiin nopeasti läpi sunnuntaina esiteltävää toimintasuunnitelmaa.

Lopun keskustelussa nostettiin esiin muutamia kiinnostavia seikkoja. Harrastetoimintaan käytettävä summa näyttää talousarviossa pienentyneen merkittävästi, mutta siinä on kyse paljolti asioiden uudenlaisesta merkintätavasta, jota avataan kokouksessa.

Uusi joukkueenjohtajaprojekti on Koiviston mukaan kymmenien tuhansien eurojen panostus, mutta se on Koiviston mukaan jaettu talousarviossa useisiin kohtiin. SRL on jo hakenut joukkueenjohtajia kaikkien lajien kilpailuita varten. Hakemuksia tuli 28, pitkään mukana olleita ja uusia. Nämä kaikki halutaan saada mukaan joukkueenjohtotoimintaan muutamien vuosien aikana muun muassa siksi, että valmentajien ei täydy jakaantua hoitamaan joukkueenjohdollisia tehtäviä, vaan tärkeisiin kilpailuhin saataisiin mukaan erillinen joukkueenjohtaja.

Annaliisa Aarnio-Wihuri tiedusteli, kuka liitossa hoitaa kilpailuiden pitopaikkatunnusasiaa. Koivisto totesi, että asiaa hoidetaan Suomen Hippoksen kanssa, mutta Aarnio-Wihuri huomautti, että hänen keskusteluidensa perusteella AVIn asiantuntijoille oli yllätys, että ratsut yöpyvät paljon kilpailupaikoilla – minkä takia ratsastuskilpailupaikkojen tulisi näkyä pitopaikkakirjanpidossa.

Aarnio-Wihuri myös kysyi, missä Pohjolan vakuutuksen suhteen mennään. Koivisto kertoi, että parannukset menevät vuoteen 2023. Sopimus on nelivuotinen. Aarnio-Wihurin väitteeseen surkeasta vakuutuksesta Koivisto totesi, että aktiiviharrastajille oikea ratkaisu on lisävakuutus.

SRL:n syyskokous järjestetään etänä huomenna sunnuntaina, ja sitä voi seurata mm. Haven-liven kautta.