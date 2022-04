SRL:n kevätkokous läpihuutojuttuna

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaija Borup ja sihteeriksi Kaisa Kähö.

Liiton tulos oli liiton ja alueiden osalta 144 819 euroa ylijäämäinen. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat koronapandemian pitkittymisen myötä jatkettu kulukuri, Hippos-lehden uudelleen organisoinnin myötä kasvaneet mainostuotot, etäkokouksien tuoma säästö sekä sähköiseen jäsenhuoneeseen siirtyminen, minkä myötä luovuttiin muovisesta jäsenkortista.

”Kun budjettia tehtiin, luultiin, että päästiin normaaliin aikaan pandemian jälkeen, mutta näinhän ei ollutkaan”, liiton puheenjohtaja Marjukka Manninen hymähti.

Hän kiitti, että viime kevään koronan aikaan toimittiin vastuullisesti.

Tositoimiin päästiin Ypäjän PM:issä ja vuosi huipentui Henri Ruosteen EM-menestykseen, jonka perusteella Manninen odottelee häntä jatkossa jopa arvokisamitaleille.

Esteratsastuksessa nähtiin Noora Forsténin uusi tuleminen, ja kentässä tehtiin perustasoa. Paratsastuksessa Manninen odottaa Katja Karjalaista uudella hevosellaan viemään veturina parajoukkuetta arvokilpailuihin.

Manninen totesi, että kasvukeskusten ratsastuskouluissa on myyty ei-ootakin, mutta että jatkossa Ukrainan sota tuo talleille isoa kustannuspainetta rehujen hinnan nousuissa.

Ylijäämäisestä tuloksesta hän totesi, että on hyvä kerätä puskuria etenkin kvaalivuosiksi.

Jälkikäteisarviointina hän mietti, että liiton toimisto on toiminut alimiehityksellä, mutta nyt rekrytointien myötä jäsenistölle pystytään vastaamaan paremmin.

Hän huomautti, että liitossa tehdään isoa edunvalvontatyötä, johon kuluu aikaa ja energiaa, mutta joka ei toimiessaan juuri näy ulos.

Liiton talous ei vielä palautunut vuoden 2019 tasolle, mutta vuonna 2021 oli jo enemmän toimintaa kuin vuonna 2020.

Kokouksen ainoan yleisöpuheenvuoron käytti Annaliisa Aarnio-Wihuri, joka huomautti, että kutsu ei ole lähtenyt aivan niin kuin toimintasäännöissä lukee. Toiminnanjohtaja Jukka Koivisto myönsi, että on syytä kiinnittää huomiota, että jatkossa toimitaan juuri sääntöjen mukaan.

Toiminnantarkastaja Håkan Wahlman totesi lausunnossaan, että asiakirjat vastaavat oikeaa kuvaa liiton toiminnasta ja taloudesta ja että liiton toiminta, riittävät resurssit sekä oma pääoma ovat hyvällä mallilla. Hän huomautti, että pandemian jatkuminen on vaikuttanut omalta osaltaan varmasti siihen, että jäsenmäärä on tippunut, ja sen myötä myös jäsenmaksujen määrä. Wahlman myös huomautti, että selitykset ja epäselvyydet liittyen Hevosopiston hallintoon ja johtoon ovat syöneet SRL:n resursseja ja niitä SRL on kustantanut kannatusyhdistyksen puolesta. Wahlman huomautti, että näistä toimista olisi hyvä saada selkeä päätösmerkintä kokouspöytäkirjoihin.

Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin, ja vastuuvapaudet myönnettiin.

Vaalivaliokuntaan valittiin Pirjo Tammela puheenjohtajaksi ja jäseniksi Titta Ahola ja Riina Vihanto. HUJOa johtava Satu Väihkönen on jäänyt vaalivaliokunnasta pois jo aiemmin.

Kurinpitolautakunnan kokoa saatiin nyt kasvatettua, ja siinä vaikuttavat puheenjohtajana Tarja Wist ja jäseninä Johanna Rasmus, Minttu Sasi, Sanna Hovi sekä nyt valitut uudet jäsenet Ilkka Laari, Pilvi Rientonen sekä Anu Hakanen.

Kokouksessa jaettiin 5 kultaista ansiomerkkiä, jotka menivät Eva Sandbäck-Pajunojalle, Antero Saljalle, Mila Munsterhjelmille, Marja Nuuttilalle sekä Markus Backundille.

Kokoustaltiointi täällä.