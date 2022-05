Suomen juniorit joukkuekisan voittoon Norjassa

"Ihan sairaan hienoa. Törkyhienoa! Vuosia tätä on rakennettu, ja osa on tähän uskonut, osa ei. Olen niin ylpeä näistä kaikista", Sanna Backlund hehkutti.

Tällä kertaa hallitsevan nuorten suomenmestarin Daniela Simolan kohtalona oli saada eniten virhepisteitä, mutta Backlund korostaa, että ratsastus oli silti hyvä.

"Kaikki ridasivat tosi hyvin ja tekivät ehjät radat, mutta hänen heppansa oli näin keväällä kauden alkaessa turhan innokas ja tuli joitain puomeja", Backlund kertoo.

"Nella Mäyrä teki älyttömän hyvän ekan rundin, vaikka se oli ensimmäinen tällä tasolla. Anne Hjerpe on myös melko kokematon, mutta hän oli meidän kanssa keväällä Olivassa ja pääsi hyppäämään monta 140-rataa, mikä toi itsevarmuutta", Backlund kertoo.

Hjerpen tulos oli puhdas ensimmäinen kierros, ja toinen yhdellä aikavirheellä.

Joukkueen johtotähti oli tietenkin Jone Illi ratsullaan Eolita L tehden kaksi puhdasta kierrosta.

"Hänellä on niin käsittämättömän hyvä fiilis. Hän ei ole lahjakas, vaan megalahjakas. Hänellä on top riderin fiilis, eli hän tietää, koska hevosta pitää tukea ja koska pitää odottaa, ja tietenkin menestys ruokkii menestystä. Perheellä on systeemi kunnossa ja panostus kympissä, ja hänellä on hyvä ratarutiini. Ja hän on niin sanottu ring rider, joka on parhaimmillaan radalla", Backlund luettelee.

Sitten hän muistuttaa, että voitto saatiin, vaikka neljää joneilliä joukkueeseen ei olekaan.

"Me pystyttiin tähän joukkueena. Se on superjuttu, ja tästä voi alkaa uusi aikakausi meidän ratsastuksessa", Backlund iloitsee.

Kilpailu ratsastettiin kahtena kierroksena tasolla 140 senttiä.

