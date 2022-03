Suomessa kasvatetun Mist of Titaniumin tähti nousussa – Kanerva haluaa ruunalle kvaalit MM:iin

Kanervan ykkösratsu Greek Air kilpaili lauantaina kür-ohjelmassa, ja kyseessä oli ruunan ensimmäinen kür. Omaa ohjelmaa sillä ei vielä ole, ja ratsukko esittikin Kanervan aiemman olympiaratsun Sini Spiritin kürin. Prosentteja tuli 74,595, millä sijoittui viiden tähden kierroksella kymmenenneksi.

”Greek oli parempi kuin perjantaina, ja se jännitti vähemmän. Laukkaohjelmassa tuli kuitenkin stipluja, ja 74 prosentilla ei tuossa porukassa pääse pitkälle, kun he ratsastavat 80 ja 90 prosenttia”, Kanerva summaa.

”Tämä oli kuitenkin Greekin ensimmäinen kür ja paluu pitkän tauon jälkeen, ja se parantaa tästä vielä”, Kanerva sanoo.

Marjo Vainikan kasvattama oldenburg-ruuna Mist of Titanium oli torstaina kolmen tähden kierroksella upeasti toinen ensimmäisessä kansainvälisessä GP-luokassaan, ja voittokin oli ihan lähellä. Sunnuntaina isokokoinen ruuna kilpaili ensimmäisen GPS-ohjelmansa, ja siihen tuli jonkin verrankin virheitä. Ykkössarja meni rikki, kuten myös toinen piruetti ja loppuohjelman lisätty ravi. Myös ensimmäisissä piaffeissa oli vaikeutta, viimeinen oli paras. Kaikesta tästä huolimatta ratsukko saavutti 69,128 %, millä sijoittui luokassa 7. sijalle.

Tavallaan vähän vaatimattomasta lopputuloksesta huolimatta Kanervan ja Mist of Titaniumin kansainvälinen debyytti oli vaikuttava. Ruuna tekee kaiken, se liikkuu mielellään, hyvässä muodossa ja näyttävästi ja tuomarit tykkäävät siitä. Se on radalla hieno ja miellyttävä katsoa.

”Kyllä mä olen hevoseen ja kokonaisuuteen tyytyväinen, ja Pluto (Mist of Titanium) on yritteliäs, vaikka ei vielä täydellinen. Täällä se ei näyttänyt parhaita piaffejaan, mutta eiköhän ne sieltä vielä tule. Sillä on piaffiin hyvä tekniikka, enkä usko, että niissä on ongelmaa, kunhan se saa lisää varmuutta”, Kanerva sanoo.

Hän miettii, että Greek Air on pidemmällä, mutta hän ei osaa sanoa, kumpi hevosista on loppupeleissä parempi kouluhevonen.

”Molemmat ovat hyviä, ja niistä tulee vielä parempia”, hän myhäilee.

Kauden tavoitteena ovat tietenkin MM-kilpailut Tanskassa, ja niihin valmistaudutaan jo nyt.

”Haluan sinne kvaalit myös Plutolle, niin en ole yhden hevosen varassa”, Kanerva kertoo.

