Superonnistuminen Veronassa!

Ranskan Simon Delestre voitti Veronan osakilpailun luottoratsu Hermes Ryanilla, mutta suomalaisittain Noora Forstén jatkaa ilmiömäistä nousuaan tamma ConCayan kanssa.

Forstén oli 13 ratsukon uusinnassa kymmenes, mikä tietää world cup -pisteitä ja 4750 euroa palkintorahaakin. Hän starttasi uusintaradalle viidentenä ja kaikki näytti hyvältä nelosokserille asti, jolla ratsukolle tuli niin tiukka lähestyminen, että siitä seurasi voltti.

"Yritin ehkä liiankin kunnianhimoista lähestymistä sille, jotta olisin voittanut takaisin alkuradalla menettämäni ajan. Caya ei oikeastaan tiennyt mihin sen olisi pitänyt mennä, enkä minäkään siinä tilanteessa viitsinyt ruveta "runttaamaan" hevosta väkipakolla yli. Se olisi voinut vaan säikähtää sellaisesta", Forstén kertoi tuoreeltaan.

Hän otti uuden lähestymisen kyseiselle esteelle ja jatkoi maaliin neljällä virhepisteellä ja kahdella aikavirhepisteellä.

Forstén on enemmän kuin tyytyväinen.

"No, toi uusinta meni vähän samantyyppisesti kuin silloin Oslossa sen perusradan vika este. Eli jätin hevosen vähän liian yksin tilanteessa. Mutta perusrata meni ihan älyttömän hyvin."

Forstén muistuttaa, että tämän tason esteillä ratsastaja ei voi sallia itselleen hetkenkään herpaantumista, sillä se kostautuu heti kiivastempoisessa tekemisessä, jossa hevoset ovat suorituskykynsä äärirajoilla.

Uusinnassa tapahtui ikävän näköinen ympärimeno, kun heti Forsténin jälkeen startannut Kolumbian Carlos Lopez kaatui Admara-hevosensa kanssa ja jäi pitkähköksi aikaa radalle makaamaan. Ensiapuhenkilökunta pääsi onneksi toteamaan, että Lopez säästyi vakavammilta vammoilta, samoin hevonen. Myös britti Emily Moffit putosi satulasta, ja myös hänen suorituksensa hylättiin.

Ne kerrat, joina suomalainen on ollut viiden tähden maailmancupin osakilpailun uusinnassa, ovat harvassa.

Viime vuosikymmeninä uusinnoissa on nähty ainakin Mikael Forstén, Sebastian Numminen, Juulia Jyläs, Anna-Julia Kontio ja nyt Noora Forstén.

Veronan maailmancupin Länsi-Euroopan liigan kolmannessa osakilpailussa Noora Forstén noudatti Oslosta viisastuneena suunnitelmaansa tarkemmasta ratsastuksesta ja teki virheettömän perusradan. Jos ei tietäisi, että maailmancupin rata ei koskaan voi olla helppo, sanoisi, että suoritus oli lasten leikkiä. Forstén oli keskittyneen ja jopa vakavan näköinen, mutta mitenkään liian kauas mukavuusalueelta ei selvästikään jouduttu.

Hevosurheilu ei halunnut häiritä Forsténia kesken keskittymistä vaativan luokan, mutta puhelu aviomies Mikael Forsténille Helsingin kotiin oli paikallaan siinä vaiheessa, kun puolison paikka uusinnassa oli selviö.

"Mä olen täällä kotona, jotta Noora voi olla tuolla", Mikael Forstén sanoi iloisena. "Niin kuin oli Noora kotona silloin, kun minä tein noita vastaavia juttuja."

Toki hän oli FEI TV:n ääressä tiukasti. "Näin jo kesällä, että nyt on Nooralla sellainen meno, että maailmancupin kausi on ihan realismia, ja nyt se nähdään, että tämä todellakin on tilanne. Yhteistyö hevosen ja ratsastajan välillä on erinomaisella mallilla."

Forstén totesi, ettei tiedä puolison taktiikkaa uusintaan, mutta näytti ajattelevan, että jäitä hattuun.

"Me puhuttiin äsken puhelimessa ja sanoin Nooralle, että enempää en ota kantaa, kuin että tee järkevä suunnitelma ja pysy siinä."

Forstén muistuttaa, että siitä, kun hän ratsasti Invitationilla ensimmäisen nollansa ja pääsi uusintaan, Italian Bolognan osakilpailussa, kului vielä 11 vuotta siihen, että hän voitti osakilpailun Amsterdamissa.

"Se oli tietenkin ihan eri tilanne. En ollut itse silloin valmis, mutta ei ollut kyllä hevonenkaan."

Juttua on päivitetty.