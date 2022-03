Susi raateli ponia ja hevosta Jämsässä – Petoyhdyshenkilö: ”Puremajälkiä on paljon.”

Porot selvisivät vahingoittumana

Leppänen kertoo soittaneensa heti paikalliselle metsästysseuralle, jonka jäsen tuli paikalle. Seuraavaksi petoyhdyshenkilö totesi tapahtuneet ja maaseutusihteeri sekä eläinlääkäri ovat myös käyneet tilalla.

”Meillä on myös poroja, joiden aitaus on pihaton takana. Sudet ovat menneet näiden välistä. Porot ovat varmaan säästyneet, koska niillä on yli 2 metriä korkea aita, joka on maassa kiinni. Hevosilla on sähkölankaa ja lautaa oleva aitaus.”

Ponilla ei ollut loimea, mutta hevosen loimessa näkyi selkeä painauma suden tassusta.

”Molemmat ovat nyt antibiootilla, ja ne vaikuttavat hyvävointisilta ulospäin, vaikka molemmilla on tosi paksut jalat. Ne ovat pirteitä, syövät ja juovat, mutta onhan infektioriski vielä olemassa.”