Swindells keskittyy valmentamiseen – Eläkkeellä oleva Ferro pitää jöötä seuraajalleen

Koska Englannissa kenttäkilpailuissa on todella paljon lähtijöitä, saattavat aikataulut selvitä vasta kilpailuviikolla. Swindells kertoo, että hän valitsi kansallisen luokan, sillä se kilpailtiin yhdessä päivässä, mikä mahdollistaa hänen päätyöhönsä eli valmentamiseen keskittymisen.

Kilpailussa Swindells oli Ballymolloy Sibonalla sijalla 12. Tulos täällä

”Ihan jees. En ole hirveästi päässyt kilpailemaan, kun alkukaudesta 20 kisaa peruttiin, kun oli liian märkää. Ilman rataesteiden virheitä olisi ollut ihan huippusuoritus”, hän kertoo.

Ballymolloy Sibonna eli Molli on 9-vuotias irlantilaistamma, joka on ollut Swindellsillä neljä vuotta.

”Se tekee tosi hyvää koulua ja on maastossa ihan kone. Rataesteillä voi tulla puomeja. Ei siitä varmaan seuraavaa Ferroa tule”, Swindells sanoo. Hän on miettinyt tamman myyntiä, sillä helppona ja kilttinä ratsuna se olisi hyvä juniori- tai amatöörihevonen.

Kilpaileminen on tällä hetkellä Swindellsin elämässä jäänyt sivuosaan hänen keskittyessä valmentamiseen Englannissa, ja valmennusreissuja tulee myös tehtyä Suomeen. Syksyllä alkaa myös ammattivalmentajan tutkinnon opinnot Ypäjällä.

MM-ratsu Ferro S joutui reilu vuosi sitten jäämään eläkkeelle sydänläpän repeämän takia. Nyt se paimentaa laitumella Swindellsin tulevaisuuden lupausta.

”Se on ”nanny” 3-vuotiaalle. Pitää jöötä. 3-vuotias on kovapäinen tamma, ennen tuloaan se oli ollut laumansa kiusaajana. Nyt se on Ferron kavion alla”, Swindells naurahtaa ja kertoo Ferron edelleen esittelevän laitumella hienoja liikkeitään.

Ensi viikolla Swindells nähdään kilpailemassa Pori Horse Showssa pitkäaikaisen oppilaansa Sanna Silvennoisen 5-vuotiaalla Carrick Diamond Bobbylla, jolla hän ei ole aikaisemmin ratsastanut.

”Kävin siellä (Porissa) valmentamassa ja kisan järjestäjä Ojanen jutteli, että olisi tosi kiva, jos pääsisin kilpailuihin. Ajatus lähti siitä laukalle”, Swindells kertoo. Porin nelipäiväisessä tapahtumassa kilpaillaan mm. kenttäratsastuksen Avant-trophyn osakilpailut.