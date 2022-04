"Tämä talvi on totisesti tuntunut pitkältä" - hallisarjan voitto lohdutti Yli-Huhtalaa

Black Friday ja Susanna Granroth. Black Friday on Elmo Jankarilta ja Sanna SIltakorvelta ostettu kenttähevonen, joka on startannut aiemmassa lajissaan kahta tähteä. Siitä on tullut säpäkkä rataestehevonen. "Kunhan sen sai ensin vähän rauhoittumaan siitä kenttähommasta", Sanna Backlund kertoi. Leena Alerini