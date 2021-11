"Täydellinen viestiyhteys vie vuoden päivät"

Perjantain Hevosurheilun Ratsastuksessa pohditaan, että kuinkahan monetta kertaa Anna-Julia Kontio on hevosineen tilanteessa, jossa hän miettii ratkaisevaa hyppäystä vaikeustasossa, sinne viiteen tähteen.

Hevosten nimiä nousee takavuosilta mieleen: Escape, Fardon, Pacific Des Essarts...

Jay Jay van de Mottelhoeve on hevonen, jonka kanssa Kontio tällä kertaa haluaa yrittää tätä viimeisen pykälän ylitystä.

Hevonen on ollut Kontion koulutuksessa nyt puoli vuotta. Noin vuoden päivät hän on havainnut suurin piirtein siksi ajaksi, mikä vaaditaan, että viestiyhteys uuden hevosen kanssa toimii ”lähes täydellisesti”.

Kontio avaa tarkkaa ja loogista systeemiään hevosten kanssa ja kertoo mihin hevosen kouluttaminen perustuu.

On kuukauden suomenratsun aika. Se on Savelan Hemuli.

Savelan Hemuli syntyi samana vuonna shetlanninponiori Savelan Pretorianin kanssa, mutta sen jälkeen Elina Sjögren siirtyi pelkästään muumiaiheisiin nimiin. Sjögrenin pitkäaikainen ystävä Anna Siiriäinen kertoo, että Sjögren tunsi muumit hyvin, ja hän mietti tarkasti, mikä nimi sopii millekin varsalle. Hemuli oli varsana vähän hömelö tyyppi; kömpelön oloinen kukkien ja perhosten töllistelijä, ja siitä se sai sitten nimensä.

Maiju Mallatin tallinovi on käynyt tiuhaan. Kun keväällä Mallatilla oli tallissaan neljä ainakin 150-tasolle pystyvää hevosta, nyt niitä on jäljellä yksi. Mari ja Kimmo Lahden kasvattama FWB-ruuna Quazar L (Quaprice - Clinton I) onkin Mallatin ykkösratsu, ja sen kanssa ratsastaja voisi nähdä itsensä Pariisin vuoden 2024 olympialaisissa.

Tulevaisuudessa ratsastaja voi simulaattorissa kehittää itse itseään, ja virtuaalivalmentaja valmentaa. Ennen kuin aloittelevat ratsastajat hyppäävät elävän eläimen selkään, he voisivat suorittaa ajokorttimaisesti simulaattoriajokortin. Näin ajatellaan myös hevosen hyvinvointia. Yksi visio on myös viedä tämä suurkaupunkeihin, kuten Shanghaihin, jonne voisi rakentaa kuntosalityyppisiä paikkoja, joissa voi ratsastaa virtuaalimaailmassa. Mistä on kyse? Lue perjantain Hevosurheilusta.

