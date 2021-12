Taas Noora Forstén! Riesenbeckin viikonloppu päättyi kakkossijaan 145 sentin GP-luokassa

Vielä eilen arvuuteltiin, millä taktiikalla Forsténia pyydetään menemään, mutta niin siinä lopulta kävi, että hän sai verrytellä kisaviikonlopun pääluokkaan itsenäisesti, sillä omavalmentaja Christian Kukukilla oli muita kiireitä. Hän keskittyi Nice van't Zorgvlietiin, joka on yksi Forsténien hevosista Riesenbeckissä.

Mutta, onnistuu niinkin!

Noora Forstén lähti 60 ratsukon GP-luokan 13 ratsukon uusintaradalle kuudentena.

"Yritin mennä niin kovaa kuin voi mennä tekemättä mitään tyhmää. Kun on paras hevonen alla, enhän mä mene sitä esteissä uittamaan enkä sille puomeja syöttämään", Forstén kuvaili suoritustaan.

Luokan voittajalle Rene Dittmerille hän hävisi muutaman sekunnin sadasosan. Dittmer ratsasti ennen häntä.

"Sillä on ihan älyttömän nopea hevonen se Farrero. Voittanut Peelbergenissä ja muualla. Ehdin pikkasen screeniltä sivusilmällä vilkuilla sen suoritusta oman verkan aikana vaan."

Forstén on tehnyt tänä vuonna kauden täynnä onnistumisia. Riesenbeckin GP oli täynnä maailmanluokan ratsastajia, mutta esteratsastuksessa kaikki on suhteellista. Forstén toteaa, että CSI2*-kisan 145-luokka tuntuu helpolta, jopa pieneltä, kun on mennyt viiden tähden maailmancupin osakilpailuja.

"On sillä lailla aika tietyllä lailla aika varma olo tollasilla esteillä."

Noora Forstén tavoitettiin autosta matkalla Münsteriin, josta hän lentää illalla Helsinkiin.

"Itsenäisyyspäiväksi kotiin."

Valmentajansa kommentteja Forstén ei ehtinyt kuulla.

"Palkintojenjaosta työnsin hevosen vaan hoitajalle ja ryntäsin autoon."

Mitä seuraavaksi?

"Kyllä mä Lontoon maailmancupin osakilpailua ennen joulua mietin. Jos ne kisat nyt vaan pidetään!"

