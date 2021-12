Taistelijamme Lontoossa - Forsténille ja ConCayalle 9. sija MC-luokassa

Noora Forstén ratsasti ConCayalla Lontoossa ainoana naisena uusintaan, ja hän teki sen tyylillä.

Uusintarata oli hyvä, mutta kakkosena sijainneella suurella okserilla, tuli pienehkö pudotus. Aikansa puolesta Forstén olisi ollut kuudes. Perusrata vaati kolme hop-huutoa ratsastajalta, ja hieno tamma suoritti radan puhtaasti. Luokan voitti kotiyleisön riemuksi Harry Charles hevosellaan Stardust.

Forstén miettii, että menestyksen salaisuus on se 2,5 vuotta yhteistä matkaa, joka on nyt takana.

"Sen huomaa radalla. Tällä tasollahan tämä ei ole enää tyyliarvostelua, vaan kyse on siitä, että hevosen ja ratsastajan yhteistyö on sillä tasolla, että kummatkin taistelevat saman asian hyväksi, vaikka aina tilanne ja etäisyys ei ole optimaalinen", Forstén analysoi.

Koko viikonloppu Lontoossa, mukaan lukien lauantaina 155-luokan kakkossija, menee heittämällä ainakin kärkikolmikkoon hänen pitkällä urallaan, hän sanoo.

"Mitä tässä voi sanoa. Mulla on aika hieno hevonen. Ja kai tässä on tehty asioita oikein. Minulla on hyvä tiimi takana: valmentaja, hevosenhoitajat, kengittäjä, eläinlääkäri ja perhe, joka mahdollistaa sen, että tämä on mahdollista minulle, vaikka olen perheenäiti, jolla on kaksi pientä lasta", Forstén sanoo.

Uusinnan pudotuksesta hän toteaa, että ykköselle tuli vähän kuollut hyppy, ja sitten hän otti 8 askelen sijaan 9 askelta.

"Loppu meni sitten hyvin", hän hymyilee.

Ja sitten hän jatkaa etsimään ruokaa.

"Olen tällaisessa buffet-jonossa. En ole syönyt aamupalan jälkeen. World cup -päivänä ei oikein ole ruokahalua", hän tunnustaa.

