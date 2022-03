Taitoa, tunnetta ja vähän lääketiedettäkin

Ja sitten meillä on totta kai Marko Björs! Jos ratsastuksen monikymmenvuotinen huippuosaaja saa oman Tosi-TV-sarjan, me kysymme tietenkin, että millaista se oli.

Björs toteaa, että päätös lähteä sarjaan oli oikea. Hän kertoo muun muassa saaneensa yli sata viestiä ympäri Suomea.

”Joukossa on paljon hevosihmisiä, myös ravinaisia ja -miehiä, joille peitteleminen ja piilossa eläminen on yhä osa elämää. He kokevat, että tässä maailmassa heidän on yhä pakko”, hän kertoo.

Mutta puhutaan hänen kanssaan myös hevosista, sillä yhtenä päivänä Etelä-Afrikassa hän kävi kokeilemassa pooloponeja.