Tiedän paikan armahan – mutta aina en tiedäkään

Maaliskuun personal trainer Aki Karhapää on hypännyt rataesteitä 140-tasolle saakka. Lisäksi hän on kenttäratsastaja, mikä tuo näkemystä. Maastokokeessa on niin paljon vauhtia ja muuttuvia tekijöitä, että oletusasetuksena ei voi olla, että kaikki tulee menemään juuri täydellisesti. Siitä voisi ottaa oppia vähän myös esteratsastukseen.

”Kun lähdetään radalle, meillä on suunnitelma A, mutta usein siellä käyttöön joudutaan ottamaan jopa suunnitelma C”, Karhapää muistuttaa.

Karhapäällä on kaikkiaan esteratsastukseen kolme perusneuvoa: myötää kädellä, käytä jalkaa ja ei saa luovuttaa.

Puhumme myös laukasta ja esteratsastuksen kokonaisuudesta.

”Sitä en tiedä, millä tavalla me ollaan päädytty tähän ratsastukseen, jossa mennään käsi ylhäällä, takakaarella ja takakenossa ja pakitetaan mahdollisimman lähelle estettä. Siitä on vaikea saada aikaiseksi luonnollista hyppyä, ja jos tästä päästäisiin eroon, se helpottaisi tosi paljon. Varmasti siellä taustalla on kuningasajatus, että näin saadaan hypystä pyöreä, mutta vaikka se toimii jossain hetkessä, radan ratsastamisessa sillä taktiikalla ei ole sijaa”, Karhapää miettii.