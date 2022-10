Tukes kehottaa poistamaan muoviset Nathe-nivelkuolaimet käytöstä

Paimiossa kuolemaan johtaneen ratsastusonnettomuuden jälkeen kuolainten turvallisuus on ollut tapetilla. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille on raportoitu useista kuolaimiin liittyvistä vaaratilanteista, ja toistaiseksi sylinterikuolaimen käyttöä on rajoitettu.