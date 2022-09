Tukesilla seitsemän kuolaimiin liittyvää ilmoitusta selvityksessä – suurin osa liittyy sylinterimalleihin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille on tullut Paimion ratsastusonnettomuuden jälkeen kuusi kuolainten rikkoutumiseen liittyvää ilmoitusta.

Tukesilla on tällä hetkellä käsittelyssä yhteensä seitsemän kuolaimiin liittyvää ilmoitusta, sillä yksi ilmoituksista on valmistajan omaehtoinen takaisinveto, joka on tullut EU:n Business Gateway -järjestelmän kautta toukokuussa, Tukesin kuluttajatuotteiden ylitarkastaja Anni Sulopuisto kertoo.

Viisi edellä mainituista ilmoituksista liittyy sylinterikuolaimiin.

”Ilmoituksista kolme koskee sylinterikuolaimia, joissa kuolaimen nivelosa on irronnut liitoksesta ja kuolaimen suuosa on katkennut. Kahdessa sylinterikuolaimiin liittyvässä ilmoituksessa ongelma on ollut sivun metallisessa rengasosassa tai sen kiinnityksessä”, Sulopuisto vastaa Hevosurheilun tietopyyntöön.

Tukesille on ilmoitettu vaaratilanteesta kahden kuolaimen kohdalla, Paimion tapauksen lisäksi yhdessä.

”Niissä ilmoituksissa, joissa rikkoutumistilannetta on kuvattu, ne ovat olleet normaaleja hevosharrastustilanteita.”