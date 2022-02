Tuomarinkylän Tallin työntekijä lähti lomalle kotiin Ukrainaan, joutui sotaan

Outi Laaksonen Tuomarinkylän Talli Oy:stä kertoo, että tallityöntekijä Volodymyr Yansynin paluusta Suomeen ei ole tietoa. Huoli on suuri.

"Kun hän 21.2. lähti, oli tiedossa, että vaikeuksia oli tulossa, mutta hän halusi välttämättä lähteä lomalla kotona käymään. 24. päivä alkoi sitten sota. Koska hän kuuluu ikäryhmään 18-60-vuotiaat, hän ei pääse toistaiseksi palaamaan Suomeen. Hän kyllä ilmoitti meille jo puhelimitse, että haluaa puolustaa maataan. Tietääkseni Volodymyr ei vielä ole joutunut rintamalle", Laaksonen kertoo.

Kun työkaverista näin konkreettisesti tuli osa maailmanpolitiikkaa, tallilaiset järkyttyivät.

He päättivät auttaa.

Joku teki somepäivityksen asiasta. Apua alkoi virrata lähes samantien.

Toivottu apu on kuivamuonaa ja hygieniatarvikkeita, kahvia, suklaata, sukkia ja sen sellaista. Apu toimitetaan Suomessa asuvien ukrainalaisten organisoimilla autokyydeillä Ukrainaan ja luovutetaan armeijalle.

Yksi tallin omistajista, Suvi Valkeiskangas koordinoi toimintaa, joka on ollut toiminnassa vasta vuorokauden. "Paljon on auttamishalua. Lähi K-kauppa lähti mukaan ja Fazer on ilmoittautunut myös."