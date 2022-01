Turpakarvat puhuttivat eniten koulutuspäivillä

Ypäjällä pidetyillä Dressage going strong -koulutuspäivillä puhutti vilkkaasti turpakarva-asia ja se, miksi kenttäratsastuksen kouluosiosta ei saa kvaaleja kouluratsastukseen.

Turpa- ja tuntokarvoja ei saa nykysääntöjen mukaan enää hevoselta leikellä eikä muutoinkaan poistella, eikä tähän mennessä kenenkään tiedossa ole, että kukaan olisi niin tehnyt. Mutta miten toimitaan, jos kilpailutilanteessa stewardille syntyy epäilys, että karvoja on ajeltu? Se kysymys vaati ja synnytti pohdintaa.

Yksi valmentajista pohti, että turpakarvojen koskemattomuudesta pitää informoida erityisesti kokemattomimpia kilparatsastajia, jotta ne eivät menisi "pesuveden mukana" vahingossa, hevosta klipatessa ja siistiessä.

Mutta miten turpakarvojen ajelua kilpailutilanteessa sitten valvotaan?

Perusoletus on, että hevosella on turpa- ja tuntokarvoja luonnostaan. Mutta mitä jos olisikin karvaton yksilö? "Turpakarvakeissiä" ei vielä ole ollut.

Stewardi Nina Soilammi vakuutti, että stewardit tarkkailevat tilannetta ja tiedostavat, että turpakarvoja voi olla eri hevosilla eri määriä.

"Mutta jos ihan karvattomaan törmäisin, raportoisin siitä tuomariston puheenjohtajalle", hän kertoi. Ja jatkoi: "Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, en tiedä."

SRL:n hallituksen kouluratsastuksen lajivastaava Osmo Metsälä kuvitteli olevansa kyseinen TPJ. "Haluaisin luonnollisesti nähdä tämän kyseisen hevosen, jonka jälkeen miettisin, oman osaamiseni perusteella, mitä tilanteessa tulisi tehdä. Sanoisin, että siitä saattaisi tulla jopa keltainen kortti, koska se on hevosen hyvinvointia vastaan. Tätä asiaa täytyy pohtia, jos ja kun tilanne ensimmäisen kerran tulee eteen", hän sanoi.

Esiin otettiin, että joillakin suomenhevosilla, sellaisilla, jotka tonkivat maata erityisen paljon, voi olla harrastuksensa seurauksena enää todella vähän turpakarvoja jäljellä.

"Luulisin, että on mahdollista arvioida, onko karvat ajeltu vai ovatko ne luontaisesti poistuneet", Metsälä pohti.

Yksi osallistujista totesi, että turpakarvajupakassa voidaan joutua vaarallisille vesille. Pitäisikö esimerkiksi ottaa käyttöön koulukomitealta anottava lupapaperi, jota näyttää tarvittaessa. Samanlaista lupamenettelyä käytetään irtohäntien kanssa. "Irtohäntälupia on välillä koulukomitealta kysytty ja tähän asti ne on aina myönnetty."

Hännän ulkonäöllä katsotaan olevan merkitystä kouluradalla. Irtohäntään ei saa kuitenkaan lupaa automaattisesti, vaan hevoselta täytyy todella puuttua hännästä merkittävä määrä jouhia.

"Joo, ei niin, että laitetaan 7+-häntään vähän lisää jouhia, että saadaan siitä 9 pisteen häntä", Metsälä kevensi.

Ei tekovaahtoa

Keltainen kortti kouluradalla räpsähtää myös, jos on käytetty niin kutsuttua "marshmellow-foamia" (suomeksi vaahtokarkkitahnaa) tai jotakin muuta, mikä jäjittelee vaahtoa hevosen suussa. Tällaistakin on tullut kuulemma ilmi. Hevosen koristeleminen silkkinauhoilla tai muilla vastaavilla tai hevosen maalaaminen on myös säännöissä kielletty.

Miksi kentän koulusta ei saa kvaaleja kouluratsastukseen?

Toinen keskusteluttanut aihe oli kenttäratsastaja Tuija Rosenqvistin esittämä kysymys siitä, miksei kenttäkilpailun kouluosuutta voi käyttää hyväkseen kvaalina kouluratsastuksessa, vaikka esteratsastuksessa kenttäratsastuksen esteosuus sellaiseksi kelpaa.

Tähän ei saatu täysin tyhjentävää vastausta.

Koulukomitean puheenjohtaja Paula Nystén totesi, että kenttäratsastus on "ihan eri laji kuin varsinainen kouluratsastus".

Rosenqvist kysyi tämän jälkeen, että jos ajatus on, että kentän koulua arvostellaan eri lailla, voisiko asian jotenkin tuomarikoulutuksella tai muuten korjata?

Tämä kuulosti Nysténin korviin vieraaseen lajiin hyppäämiseltä. "Nykykouluttajilla ei ole syvää osaamista kenttäpuolelle, pitäisi kysyä heiltä miten suhtautua."

Urheilujohtaja Jutta Koivulan kommentti oli "hevostyyppi on eri, ja se rajoittaa hieman".

Kuitenkin, kun puhutaan kentän kouluosuudesta, puhutaan kouluratsastuksesta. Lennokkuudessa ja kokoamisasteessa ehkä hieman tingitään, sillä korkeimmillaankin kenttäratsastuksen koulukokeen vaatimustaso on vaativa b-vaativa a -tasoa, mutta yhtä lailla voi ajatella, että estekoekin on mukautettu kenttähevosille sopivammaksi.

Tilanne voi kuitenkin johtaa siihen, että arvokilpailuihin tähtäävä kenttäratsastaja ei pääse starttaamaan koululuokassa, joka hyödyttäisi häntä kyseisessä arvokilpailussa. Kansainvälisellä kenttäkilpailijalla Sanna Siltakorvella on ollut tällainen tilanne Bofey Clickin kanssa. Hän olisi viime vuonna tarvinnut vaativa b-startin, mutta ei olisi voinut osallistua kvaalien puuttuessa, sillä hevonen ei ole startannut Suomessa helppoa A:ta, joka on vaatimus. Tilanne jäi auki, koska sopivaa kisaa ei lopulta kalenterista löytynyt. "En tiedä, olisinko päässyt osallistumaan kilpailun ulkopuolella, se olisi pitänyt erikseen kilpailunjärjestäjältä kysyä", Siltakorpi sanoo.

Yksi esitetty ratkaisu voisi olla, että koulutuomarikoulutukseen otetaan mukaan muutama kenttäkilpailun kouluohjelma.

Kansainvälinen FEI-kenttätuomari Seppo Laine kertoi, että saksalainen koulutuomari Christopher Hess havainnoi Suomessa kouluttaessaan aina myös kenttähevosen arviointia. "Kaikki perusteet olivat muuten aivan samoja", Laine totesi.

Teamsiin on totuttu

SRL:n, Hippoksen ja Hevosopiston yhteishanke Dressage going strong 2022 -koulutuspäivä pidettiin Teamsin välityksellä, niin kuin nykyään tavaksi on tullut. Anu Korppoo emännöi tilaisuutta, johon oli ilmoittautunut 120 kuulijaa. Teamisista tykätään! Se säästää ajokilometrejä ja ei tarvitse meikata eikä kammata hiuksia, sen kuin istahtaa näytön ääreen kahvikupin kanssa verkkarit jalassa ja pitää kameran pois päältä näytöllä - kuten monissa puheenvuoroissa huomioitiin. Esille otettiin sekin, että keskustelu on tällä tavoin, puoliksi "incognito", vilkkaampaa kuin koskaan.

Tuntokarvoista SRL:n KS1-säännöissä kohdassa 40 "Hevosen lääkitys, kielletyt aineet ja menetelmät"

Klo 16.52 Lisätty linkki sääntöihin