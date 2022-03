Valtteri Gundersby tähyää jo GP-luokkia

Viime viikonloppuna hän kilpaili Lohjalla ottaen 130-voiton 8-vuotiaalla tammalla Clavina Y (Clarimo - Nabab de Reve). Se on yksi Gundersbyn kolmesta kasvatista, jotka hän sai Viana-tammastaan. Elvarosta oleva vuotta nuorempi Elvina Y oli Lohjalla 130-luokassa ensimmäinen ei-sijoittunut. Vianan varsoista nuorin, Invino Y, jouduttiin lopettamaan vuosi sitten wobbler-syndrooman takia. Lisäksi ratsuihin kuuluu vaimon, Cecilia Gundersbyn, 8-vuotias kasvatti Diamanthina CGC (Diarado - Claudio's Son), jonka jälkeläinen Kanndiaro CGC (Kanndarco) nähdään viikon päästä oripäivillä.

”2015 hyppäsin viimeksi isoa GP:tä, ja viime vuonna debytoin Clavinalla 140. Tovi tässä on vierähtänyt, mutta toisaalta tämä on nyt tietyllä tavalla kivempaa, kuin ratsastaa asiakkaiden hevosilla. Omakasvatilla ratsastamisessa on tietty lisämukavuus. Itse on tehty, ja jos on ryssitty, niin itse on sitten ryssitty”, Gundersby sanoo.

Nyt vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä, että pieleen ei ole mennyt, kun hevoset kulkevat ja taso nousee. Kiitoksen Gundersby antaa myös valmentajalleen Tomas Kivirannalle.

”Hänen kanssaan on menty eteenpäin siitä lähtien, kun näillä on voinut hypätä. Ei voi valittaa, kun hyvin on mennyt”, Gundersby sanoo.

Koulua hän treenaa Kerstin Nybergin kanssa, tänäkin keskiviikkona kaikilla kolmella aikuiselle.

”Minulla on hyvä työnantaja, ja pystyn järjestämään työt niin, että ehdin lounaalla ratsastamaan valmennukset”, juristina toimiva Gunderby kertoo.

Lakimiehen työn lisäksi hän kengittää omat ja oman ratsastuskoulun hevoset sekä valmentaa. Ja toimii Ratsastajainliiton hallituksessa, jossa hän viihtyy hyvin.

”Siellä on saatu hyvin asioita eteenpäin. Hyvät hallintotapa tulee julkaisuun, ja nyt vastuualueellani on uuden strategian kehittäminen”, hän kertoo.

Kesällä hän aikoo kilpailla Clavinalla Pohjola Silver Touria sekä joitain avoimia 140-luokkia, ja Elvinalla ja Diamanthinalla Racing Mastersia ja avoimia 130-luokkia.

”Ihan hyvältä näyttää tämä hevoskatras”, Gundersby myhäilee.

Lohjan tulokset täällä.