Venäläisten ja valkovenäläisten startit FEI:n kisoissa estetään ensi sunnuntaista eteenpäin

Venäläiset ja valkovenäläiset ratsastajat tai toimihenkilöt eivät saa sunnuntaista 6.3. lähtien osallistua FEI:n alaisiin ratsastuskilpailuihin. Kielto astuu voimaan sunnuntaina ja on voimassa toistaiseksi.

Maanantaina FEI peruutti kaikki kilpailut kyseisissä maissa.

"On valitettavaa, että FEI:n on käytettävä näin tiukkoja keinoja, mutta meidän on varmistettava FEI-kilpailujen turvallisuus, tinkimättömyys ja oikeudenmukaisuus", toteaa FEI:n puheenjohtaja Ingmar De Vos. "Toivomme vilpittömästi, että rauhanomainen ratkaisu löytyy mahdollisimman nopeasti."