Mia Ventoniemi debytoi MM-tasolla kasvateillaan, jotka ovat äiti ja tytär - "Ensin oli poni, sitten löytyi laji"

Suomella on nelihenkinen joukkue ponivaljakoiden MM-kilpailuissa. Kokeneen Raisa Takkisen lisäksi Hollannin Oirschotissa kilpailevat MM-kisojen ensikertalaiset poniyksikkökuski Deilina Bishop-Westerlund sekä poniparikuskit Heidi Koski ja Mia Ventoniemi.

Poniyksiköt aloittivat urakkansa jo keskiviikkona ja tänään torstaina vuorossa on poniparien koulukoe. Ventoniemi vakuutti tunnelman olevan Suomen leirissä hyvä, mutta kiirettä kuskeilla riittää.

”Ihan hyvä fiilis, tietysti vähän jännittää, mutta täällä on hyvä pössis. Ponit ovat kunnoltaan hyviä ja jaksavaisia. Olen sitä mieltä, että olemme valmiita tekemään parhaamme”, Ventoniemi sanoo.

Matkallaan Hollantiin Suomen joukkue valmentautui Ruotsissa Tomas Eriksonin luona muutaman päivän ajan ja hän on myös mukana MM-kisoissa joukkueen valmentajana. Ventoniemi kilpailee poneilla Lizalie Miris ja HS Luzille Miris, jotka ovat äiti ja tytär, 13 ja 8 vuotta, ja kuskin itse kasvattamia gotlanninrusseja.

”Aloitin ajamisen isoäidillä (Najad), sitten sen tyttärellä (Lizalie Miris). Isoäiti on jo 22-vuotias ja jäähdyttelee, sen tilalle tuli tyttärentytär (HS Luzille Miris).”

Gotlanninruss sopii hyvin valjakkoajoon, sillä maratonilla ne ovat nopeita, ketteriä ja jaksavia. Erityisesti Ventoniemi kehuu niiden luonnetta.

”Ne ovat nöyriä, rehellisiä ja rehtejä. Antavat kaikkensa ja tekevät aina parhaansa.”

Ventoniemi touhusi russien kanssa jo lapsena, mutta sitten oli pitkä tauko poneista. Monen sattuman kautta hänen talliinsa Hyvinkäälle tuli ensin hänen ystävänsä poneja. Sitten hän osti omia ja seuraavaksi hän jo kasvatti niitä. Ponit myös johtivat valjakkoajoon.

”Tykkään touhuta ponien kanssa. Tämä on aikuisten oikeasti ainoa laji, jossa aikuinen voi ponilla kilpailla. Ensin oli poni, sitten löytyi laji. Ja kun löysin tämän lajin, niin lähti lapasesta”, Ventoniemi naurahtaa.

Nyt on edessä omilla kasvateilla ensimmäinen MM-startti, johon on jo parin vuoden ajan tähdätty. Koulukoe ei ole valjakon vahvuus, mutta Ventoniemi arvelee pystyvänsä sijoittumaan luokan puoleenväliin, mieluummin puolenvälin paremmalle puolelle.

”Lähden hakemaan parasta suoritusta, mikä meidän tasolla on tehtävissä.”

Parin viime vuoden ajan Ventoniemi on käynyt poneillaan enemmän kilpailemassa myös ulkomailla. MM-kisoihin on satsattu tosissaan, mikä on haastavaa pitkien matkojen takia.

”Suomessa kilpailujen kokonaismäärä jää pieneksi, samoin kotimaisten osallistujien volyymi jää pieneksi.”

Koulukokeen jälkeen poneilla on yksi vapaapäivä ennen lauantain maratonia, kun perjantaina koulukokeensa suorittavat nelivaljakot. Ventoniemi toteaa, että aika menee maratonradan kävelemisessä ja opettelemisessa. Rata on pitkä.

”Esteitä on paljon, on tekemistä. On sujuvan oloista ja aika monipuolista, paljon kiharia juttuja.”

Kiharissa jutuissa Ventoniemen ponit ovat erityisen hyviä, sillä ne kääntyvät helposti ja kykenevät säilyttämään vauhtinsa tiukissakin kurveissa.

Kuten valjakkokilpailuissa on tapana, myös Hollannissa suomalaisilla on oma leirinsä pystytettynä hevosautoalueelle. Kaikki suomalaiset asuvat samassa leirissä.

”Meillä on pitkä katos ja sen alla pitkä pöytä. Me viihdytään hyvin yhdessä, aidosti kivaa yhdessäoloa."