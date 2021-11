Vesi vesitti Järvisen ja Danser T:n Paun kilpailun

Valjakko oli jo koulussa 9. tehden oikein hyvän raviohjelman, mutta laukassa paljon virheitä. Myös tarkkuuteen kuski oli tyytyväinen, aika oli hyvä ja hevonen toimi tehden luokan kahdeksanneksi parhaan suorituksen. Sen sijaan viimeksi ajetulla maratonilla ja etenkin sen vesiesteellä suomalaisvaljakko oli tasonsa alapuolella. Siinä valjakko oli lopulta 12.

"Hitsin vesieste! Siinä meillä meni kaksi kertaa enemmän aikaa kuin muilla. Minun pitäisi uskoa, että se ei halua mennä tuolla veteen", Järvinen harmittelee.

Ongelma on se, että vesieste on Keski-Euroopassa usein bunkkerimainen, ja vedessä ollessaan hevosen pää on ihmisten jalkojen korkeudelle. Kun esteellä vielä on selvät seinät ympärillä, ja sitten altaassa pitäisi kierrellä tynnyreitä nopeassa tempossa, ainakin Danser T kokee tämän ahdistavaksi. Paussa se siirtyi käyntiin, ja suoritti tehtävän hitaasti.

Ranskan maratonilla haasteita lisäsi se, että Danser T on tottunut, että toimihenkilöiden vihellys pilliin tarkoittaa sitä, että ollaan tulossa esteelle ja lähdetään täysiä. Ranskassa pilliin vislaillaan kuitenkin paljon muidenkin syiden takia, ja sitä johtuen Danser T oli koko ajan ylikierroksilla.

Viime viikon lehdessä mainittu este, jossa laukataan slalom-tyyliin täydessä laukassa hyvin loivat kaarteet ja sponsorin auto kuvaa vieressä, sujui taas hyvin.

"Vaikka se ei maailman nopein hevonen olekaan, kun laukkaa niin paljon ylöspäin. Mutta siitä selvittiin kunnialla", Järvinen kiittää.

Danser T on nyt 13-vuotias, eli valjakkohevoseksi nuori. Ensi vuonna edessä ovat lajin MM-kilpailut Etelä-Ranskassa. Järvinen on Paun jälkeen kuitenkin vähän masentunut isojen kilpailuiden suhteen. Hevosen perusluonnetta ei voi muuttaa, ja Danser T on hevonen, joka reagoi voimakkaasti asioihin ympärillään.

"Se riippuu niin paljon kilpailupaikasta, mihin Danser se pystyy. Se pystyy kyllä vaikka mihin, mutta mitä enemmän on hälinää, sitä vaikeampaa on, ja juuri näitä tilanteita on vaikea päästä harjoittelemaan. Ja kun isot karkelot ovat haastavia, se vaikuttaa psykologisesti myös ihmiseen", Järvinen pohtii.

Ja moittii itseään siitä, että ei ole saanut aikaiseksi tapaamista mentaalivalmentajan kanssa.

"Maajoukkuevalmennuksen kautta meille oli tulossa henkilökohtaiset keskustelut, mutta sitten tuli korona, enkä ole nyt saanut itse aikaiseksi", hän sanoo.

Paussa samaan aikaan kilpaillussa kenttäratsastuksen 5. tähden kilpailussa ei ollut suomalaisosallistujia.

Valjakkokisojen tulokset täällä.