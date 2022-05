Vihdoinkin Badminton!

Seppo Laine valittiin maailman legendaarisimman kenttäkilpailun grand juryyn jo vuoden 2020 kilpailuun, mutta kilpailu peruttiin kahtena keväänä koronapandemian takia. Nyt Laine on vihdoin Badmintonissa, ja hän arvostelee ensin koulua torstain ja perjantain.

Laine oli viime kesänä ensimmäistä kertaa viiden tähden kenttäkilpailun tuomaristossa Bictonissa Englannissa. Se jännitti jo vähän, vaikka historiallisesti tai yleisötapahtumana se ei ole millään tavoin verrattavissa Badmintoniin. Laine kuitenkin toteaa, että tuomarina toimiminen on aika sama kuin maastoradalle ratsastamaan lähtiessä: lähtökarsinassa ja sitä ennen jännittää, mutta kun kilpailu alkaa ja päästään asiaan, kaikki sujuu vuosikymmenien kokemuksella ja jännitys häviää.

Eric Winterin rakentama maastorata on iso, ja se on vaikea. Rakentajana Winter tunnetaan perinteiden vaalijana – mukana Badmintonissa on esimerkiksi perinteinen este katkennut silta. Laine kiittää sitä, että Badmintoniin on rakennettu hyvä ranking-järjestelmä, minkä ansiosta mukana ovat ratsukot, jotka ovat aidosti tehtävän vaatimalla tasolla. Moni tulee mukaan odotuslistalta, sillä peruutuksia on paljon. Kukaan ei halua lähteä Badmintonin rankalle ja vaikealle radalle, ellei hevonen ole täysin kunnossa. Maastoradan katsomopaikat ovat loppuunmyyty. Laine arvioi, että yleisöä radan varrelle on tulossa jopa 150 000.

Vaikka Laine on yhtenä tuomarina mukana arvioimassa koulukoetta, hän kokee, että maastopäivä on silti hänellekin tärkein.

”Kilpailun voittaja saa 100 000 puntaa, joten koulua arvostellessa pitää olla vahvat perusteet ja oma mielipide. Mutta sitä seuraa vain ratsastava maailma. Suuri yleisö seuraa maastoa, ja lajin kuva rakentuu maaston kautta. Siksi on tärkeää, että se menisi mahdollisimman hyvin, ja että toimimme siellä oikein ja ajoissa”, Laine sanoo.

Tehtävää helpottaa se, että monitorit lähettävät kuvaa maaston joka kolkasta.

Sunnuntaina edessä on estekoe, jonka perusteella palkinnot lopulta jaetaan.

Vain yksi asia vähän harmittaa Lainetta tässä vaiheessa.

”Kuninkaallisista kuningatar Elisabethia tuskin nähdään Badmintonissa”, hän huokaa.

Suomalaisia osanottajia Badmintonissa ei tänä vuonna ole.

Maastorata värikuvina täällä.

Tulossivu täällä.