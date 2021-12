Viimeinen perjantainumero

Aiheet ovat tuttua ja turvallista laatua: Centered Riding -menetelmä, Kuukauden FWB, Axel Lindbergin suunnitelmat sekä surullinen lastaustapaus.

CR:stä meille puhuu itseoikeutetusti Ursula Turtiainen, CR-menetelmän kansainvälisen kattojärjestön tuleva puheenjohtaja.

Hän kertoo yhdeksi Centered ridingin tärkeäksi opiksi: "taistele vähemmän, ole flow-tilassa enemmän”.

Laukannosto on hyvä esimerkki siitä, miten avut loppujen lopuksi kuitenkin annetaan osittain tiedostamatta, heittäytyen. ”Ethän sä pysty sitä laukka-apuakaan edes antamaan, jos mietit jokaista osasta siitä”, Turtiainen sanoo.

Käännös takaosan ympäri taas on eräänlainen etappi ratsastajan taidoissa, sillä se vaatii kokonaisen liikkeen visualisointia ja mieltämistä ja heittäytymistä tekemään liikettä, jotta hevonen vastaa apuihin.

”Takaosan käännöstä ei voi pakottaa, eikä siinä voi myöskään koko ajan opastaa hevosta, vaan se pitää nähdä ja siihen pitää eräällä tavalla kutsua hevosta”, Turtiainen toteaa.

Kuukauden FWB on Jonna Normian ratsastama ja Nana Ahtisen kasvattama Qualisina (Qulity Time -Lord Z).

Normia miettii, että nyt käsissä on todella hyvä hevonen. Sillä on valtava kapasiteetti, se on varovainen ja se haluaa aina hypätä.

”Kyllä sen paras puoli on sen kilpailupää, varovaisuus ja urheiluhevosen luonne”, ratsastaja kiittää.

”Mun omista hevosista se on kaikkien aikojen paras. Raimon hevosista L’ Umonia oli varmaan kaikkiaan vielä parempi, mutta se oli vasta 8 silloin, kun ratsastin sillä”, Normia arvioi.

Toki mietitään sitäkin, mistä vesipeikko luonteikkaalle tammalle ilmestyi.

Takasivulla Axel Lindberg kertoo, mitä hän ratsastuselämältään haluaa kullanarvoisen Laptopinsa jälkeen.

Uutisissa palaamme SRL:n kurinpitolautakunnan päätöksiin. Puheenvuoron saa itseoikeutetusti myös legendaarinen stewardi M6.

