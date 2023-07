Viimeistä kertaa Hangossa

Vanhalla jalkapallokentällä nähdään tuhatkunta suoritusta viiden kilpailupäivän ajan. Keskiviikkoaamuna klo 8 aloitetaan 70-tason esteiltä ja viikko huipentuu sunnuntai-iltapäivän 140-tason Hanko Grand Prix, presented by Port of Hanko -kilpailuun.

Kaksi edellistä Hanko Grand Prix-kilpailua voittanut parivaljakko Henrikki Pajulahti (Clara de Bergerac) on jälleen mukana.

Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy kaikkina päivinä.

Kilpailualueella kävijöitä palvelevat Hankoniemen ratsastajien perinteinen kisabuffetti, ravintola, laadukas expo-alue sekä pienempien kilpailuvieraiden suosikki SHW Keppihevosareena.

Keppihevoskilpailuja järjestetään kolmena päivänä, perjantaista sunnuntaihin klo 12. Muina aikoina rata on avoinna harjoitteluun.

"Kepparitapahtuma on kaikkiaan maksuton ja radalta saa keppihevosen lainaksi, mikäli omaa ei ole", areenasta vastaava Ida Repo kertoo.

Yleisön toivotaan saapuvan kilpailupaikalle jalan Appelgrenintien suunnasta, jättämään polkupyörät kauemmaksi ja kilpailualueella ohittamaan hevoset rauhallisesti, riittävällä turvavälillä.

"Esimerkiksi 'Ankkalammen' ympäri kulkeva polku on nyt kilpailun aikaan varattu hevosten kävelytykseen ja katsekontaktin ottaminen hevosen kanssa liikkuvaan ihmiseen ennen ohittamista on hyvä tapa parantaa kaikkien turvallisuutta", kilpailun turvallisuusvastaava Annika Koli vinkkaa. Tallialue on avoin ainoastaan kilpailijoille sekä hevosten ja tallin hoitajille.

Kilpailunjohtaja Mia Maukonen huikkaa viimeisten valmistelujen keskeltä vielä terveiset yleisölle: "Hanko on kuuluisa mahtavasta yleisöstään. Toivottavasti kaikki pääsevät jälleen paikalle - lämpimästi tervetuloa!"