Wilma Heikkinen ja Elvis PS voittoon pidemmilläkin teillä

Kaikki tietävät, että Wilma Heikkinen on aina nopea, jos palaset ovat kohdillaan. Elvis PS on kyvykäs, varovainen ja tuulennopea, joka toimii hyvänä päivänä lähes ajatuksen voimalla, kuten Heikkinen on ratsuaan kuvannut.

Sunnuntaina Ypäjällä ei ehkä tarvinnut ottaa kaikkea irti koneesta, mutta pidemmätkin tiet ja hyvä rytmi siivittivät heidät voittoon neljän ratsukon uusinnassa.

"Uusinta oli tehty toimivaksi, oli mahdollisuus kääntää ja välit olivat rytmikkäitä. En itse kääntänyt, kun hevonen oli niin menohaluissaan ja kaikki näytti ahtaalta, mutta rata toimi meille hyvin", Heikkinen kertoo kilpailun jälkeen.

Toiseksi sijoittunut Riikka Harjula olisi varmasti mielellään pokannut ykkösrahat, 150 euroa, holsteinori Crunchtasticilla, mutta Heikkinen ratsasti seitsemän sekunnin kymmenystä nopeammin.

"Rehellisesti sanottuna en ajatellut, että riittäisi voittoon, mutta Elvis on luonnostaan tosi nopea. Vikalle linjalle otin vähän lyhyemmän tien, mutta muuten yritin ratsastaa fiksuja ja nättejä teitä sujuvassa rytmissä."

Heikkinen teki alle 125-luokan sillä hän aavisteli, että Elviksellä on virtaa. "Se tulikin rata radalta rennommaksi ja paremmaksi, ja kun sai ylimääräiset kierrokset pois, se tuntui todella hyvältä."

Heikkinen kiittelee ratamestari Tomas Kivirantaa kivoista ja hevoselle sekä ratsastajille reiluista radoista.

Salla Varenti ja FWB-tamma Ypäjä Isandra tulivat kolmanneksi 0–0-tuloksella. Neljäs toiselle kierrokselle lähtenyt oli Marina Ehrnrooth, jonka EVLI Ellington otti yhden puomin matkaansa.