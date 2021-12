Ykköstä, kakkosta, kolmosta Tanskan esteillä

Jone Illi, 14, aloitti voittamalla. Tai sanotaan mieluummin, voittelemalla, koska voittoja oli ensimmäisenä kisapäivänä, torstaina saman tien kaksi, ja molemmat isommilla esteillä, big tourilla, jossa Illi ratsastaa sekä lapsissa että junioreissa. Jankalla Illi otti voiton 130 cm junioreiden ja U25:n big tour-luokassa 31 ratsastajan joukossa torstaina. Torstaina tuli myös Dolandalla lapsiratsastajien 115-luokassa voitto 41 ratsukon luokassa.

Lapsiratsastajien joukkue otti perjantaina 7 joukkueen joukkuekisan voiton. Ruotsi jäi kakkoseksi ja Tanska kolmanneksi.

"Se on se kaikista tärkein tulos", Ehrnrooth iloitsee. "On kyllä hyvä porukka täällä. Ihan samalla tasolla täällä ruotsalaisten ja tanskalaisten joukossa", Ehrnrooth toteaa tyytyväisenä valmennettavistaan. "Suomalaisratsastus on todellakin mennyt eteenpäin! Yhtään ei tarvitse hävetä."

Kisat ovat kovatasoiset, Ehrnroothin mukaan "käytännössä suunnilleen PM-kisat. Jos näissä pärjää, niin pärjää myös Pohjoismaiden mestaruuksissa."

Perjantaina lasten joukkuekisassa Illille tuli kolmas sija. Silva Timonen ratsasti Ivy Uniqulla neljänneksi ja Sofia Paavola Gardento Provalla neljänneksi. Junioreiden 135 cm joukkuekisassa Illi ratsasti kolmanneksi myös Jankalla.

Tänään lauantaina Illi oli Eolitalla nollanolla-tuloksella lasten 125-luokassa neljäs. Neela Uotila ja Illi toisella hevosellaan Dolandalla pääsivät niin ikään uusintaan. Junioreissa puomit nousivat jo 140 senttiin. Illi pudotti Jankalla kahdesti, tulos riitti 7. sijaan.

"Ihan kunnon 140-luokka", Ehrnrooth summasi. Luokka oli Illin elämän kolmas tällä tasolla.

Ponien pikkukierroksella loisti lauantaina Ella Nuuttila Figarolla.

Suomalaisilla on myös uusi ratsastaja riveissään, poni- ja junnuratsastaja Rachel Törnblom, joka vaihtoi kansallisuutta suomalaisäitinsä mukana. Törnblom asuu kuitenkin Ruotsissa. Helga TH.O ja Edekas Temple Moon ovat Törnblomin ratsuja.

"Viimeinen ponivuosi ensi vuonna ja tosi hyvä lisä meille. Rachel tähtää poni-EM:iin ensi vuonna ja on ihan ruotsalaisen SM-tason ratsastaja."