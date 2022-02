Yllättävä nimi Ypäjän lähtölistalla – edellinen startti 150-tasolla, nyt uusi aloitus metristä

Seuraava startti on jo mielessä. Se on todennäköisesti Ypäjällä maaliskuussa, ja 110-luokassa, kun kvaalit on nyt taskussa.

"Ei tässä mitään, jatkan niin, että olen pieniä pätkiä selässä, enkä heti lähde repimään liikoja."

On comebackiin olemassa suurempikin motiivi kuin vain esteratsastus kansallisissa pikkuluokissa. Hannulan mielessä siintää veteraanien EM-kilpailut.

Lue lisää Hannulan EM-mietteistä keskiviikon Hevosurheilusta. Tilaa Hevosurheilu täältä. Sieltä voit tilata myös lehden kuukaudeksi ystävällesi maksutta!