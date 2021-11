Ypäjällä 4 mestaruutta ja 2 mestaria

”Meillä oli hyvä viikonloppu! Tuli kaikki radat nollia”, Veera Salminen summaa tyytyväisenä. Mukana oli myös uusi oma hevonen Pure Joy 3 (Perigueux – Lordanos), jonka kanssa alkoi hyvin.

Salminen kertoo, että isojen ponien luokan voittajaponi Nero van de Bucxtalen kanssa viikonlopun paras rata oli avoin 120 lauantaina.

”Se oli tosi hyvä. Löysin kaikki paikat, sanotaan, että se oli täydellinen”, hän miettii tyytyväisenä. Isojen ponien uusintaan lähti neljä ratsukkoa, joista nolla-nollia oli kaksi. Osallistujia oli 8.

Hopeaa otti Frida Gummerus ponilla Capacio, ja pronssia Neela Uotila ponilla Flying Dutchman.

Pieniin poneihin starttasi kymmenen ratsukkoa, joista 5 teki perusradalla nollan. Nollanollia oli kaksi. Salminen voitti ponilla Turfhorst Royal Rose, hopeaa otti Sofia Paavola Mashalla ja kolmas oli Mona Relander Cotton Socksilla.

Salminen kertoo, että Turfhorst Royal Rosen kanssa oli välillä huonompia startteja, joten rytmiä haettiin perjantaina metrin luokasta. Sitten lauantai oli vapaa, ja sunnuntaina oltiinkin tikissä.

”Meni hienosti tämä viikonloppu”, 13-vuotias Salminen myhäilee.

Uudesta hevosestaan hän kertoo, että se on isompi kuin ajateltiin, mutta kiva, kevyt ja rehellinen.

”Jos en itse osaa päättää askelta, se osaa päättää itse. Sillä on tosi hyvä ratsastettavuus, se on ihan super”, hän hymyilee.

Tarkoitus on silti kilpailla vielä kaudet loppuun ponienkin kanssa, ja unelmana ovat ponien EM-kilpailut.

Salmista valmentaa Marina Ehrnrooth, ja ponit ja hevonen asuvat hänen tallillaan Kirkkonummella. Tammi-helmikuussa Salmisen on tarkoitus lähteä kilpailemaan ja treenaamaan ensin Hollantiin, ja jatkaa sieltä Olivaan Espanjaan.

”Kyllä se koulu järjestyy jotenkin”, Salminen sanoo.

Toinen tuplavoittaja oli Jone Illi, joka on ehtinyt jo ratsastaa lapsiratsastajien EM:ien finaaliin tänä vuonna. Voittoisan junioreiden uusintaradan jälkeen Illi oli kuitenkin tyytymättömän näköinen.

”Ei ollut hyvä rata. Ei pysynyt pakka kasassa ja tuli pari huonompaa paikkaa”, hän moitti itseään.

”Mutta Elsa oli vireessä, kuten aina”, Illi sanoi.

Kultamitalikone Eolita L on ollut hänellä nyt kolme menestyksen kautta.

”Se on niin nopea. Aina vähän sähköinen mennessään radalle, mutta se on sen hyväkin puoli, sillä se on silloin muutenkin terävänä. Sehän on laitettu vasta 7-vuotiaana satulaan, niin me ollaan melkein kasvettu yhdessä”, hän toteaa 12-vuotiaasta tammasta.

Junioreiden kilpailussaoli 23 lähtijää, ja mitalin sai ratsastamalla 0-0. Hopea meni Peppi Salolle Goanitalla ja pronssi Laura-Linnea Nyblomille hevosella Wiggo d'Uppe.

Sunnuntaina lapsiratsastajien mestaruusluokassa Illi ei ollut ihan tyytyväinen perusrataan, mutta uusintaan oli. Mitalisit olivat Illi Dolandalla, Aida Hämäläinen O De Wiqui´l'la ja Sani Illi Manouscha van't Steenputjella.

”Oikein hyvät fiilikset, ja sekin oli oikein hyvä, että Sanikin sai mitalin”, Jone Illi totesi.

Molemmat Illit ovat lähdössä vielä tämän vuoden puolella kuukaudeksi Keski-Eurooppaan kilpailemaan, ensin Tanskaan, sitten Hollantiin ja Belgiaan. Jonelle tulee mukaan kolme hevosta, Sani hyppää yhdellä.

”En tiedä, mitä odottaa. Yritän tehdä hyvää tulosta siellä”, Jone Illi sanoo.

Sani Illille mestaruuskisat olivat ensimmäiset, koska kesällä hän oli sivussa ratsastusonnettomuuden takia.

”Kyllä mua vähän jännitti nousta satulaan, mutta kyllä se alkoi sujua, kun luottaa hevoseen”, hän kertoi. Mestaruusluokkaan hän lähti ratsastamaan mitalista, ja sen hän sai.

Ratsuaan Manouschaa hän kuvaa todella kivaksi ja rehelliseksi.

”Joskus se voi olla villi, mutta yleensä se on rauhallinen”, hän kertoo.

Entä miten hän suhtautuu siihen, että ilman isoveljeä mitali olisi ollut kirkkaampi?

”Oli hyvä, että Jone voitti”, Sani vastaa heti.

