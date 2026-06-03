Kuva-arvoitus: Mikä parivaljakko tässä ryhmittäytyy lähtöön?
Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Äänestykset

Kuva-arvoitus: Mikä parivaljakko tässä ryhmittäytyy lähtöön?

Arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 7.6. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

nostalgiakuva
Vuoden 1975 Maakuntaravien päälähtöön ryhmittäytyvä ori (numero neljä) oli tuulennopea, mutta voitti myös Tammer-ajon. Ohjissa yksi kaikkien aikojen suomalaisia hevoskauppiaita ja -välittäjiä, joka on myös kasvattanut sekä Suur-Hollolan voittajan, että Suomen mestarin.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Viime viikon kuva-arvoituksen oikea vastaus oli Vesa Jokiniemi ja Poika-Vinkkeli.

kuva-arvoitus
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