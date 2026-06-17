Kuva-arvoitus: Mikä parivaljakko tässä on vauhdissa?
Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
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Kuva-arvoitus: Mikä parivaljakko tässä on vauhdissa?

Arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 21.6. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

Moninkertainen Suomen isäoritilaston voittaja yhdessä varatuomari-omistajansa kanssa. Ketkä kuvassa?
Moninkertainen Suomen isäoritilaston voittaja yhdessä varatuomari-omistajansa kanssa. Ketkä kuvassa?Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Viime viikon kuva-arvoituksen oikea vastaus on Toto ja Veikko Tirkkonen.

kuva-arvoitus
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