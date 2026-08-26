Kuva-arvoitus: Mikä parivaljakko tässä on vauhdissa?

Neuvostoliitossa syntynyt Zhestin harmaa poika sai täällä suomalaisen nimen, jota joku voisi pitää rohkeana. Ori yllätteli rapakeleillä ja pitkillä matkoilla Käpylässä ja Vermossa, joissa se pääasiassa kilpaili. Kuvassa tulee sen ajan lauantaipeli V5-kohteen ykkönen. Ohjastajalla oli Helsingin Vallilassa lemmikkieläinliike, kukkakauppa ja kalastus- ja urheiluliike. Hänen muita hevosiaan olivat muun muassa Derby-kakkonen Pekka Pe(i)tsi ja Gun Laukko. Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto