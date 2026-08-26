Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Äänestykset

Kuva-arvoitus: Mikä parivaljakko tässä on vauhdissa?

Arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 30.8. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

nostalgiakuva
Neuvostoliitossa syntynyt Zhestin harmaa poika sai täällä suomalaisen nimen, jota joku voisi pitää rohkeana. Ori yllätteli rapakeleillä ja pitkillä matkoilla Käpylässä ja Vermossa, joissa se pääasiassa kilpaili. Kuvassa tulee sen ajan lauantaipeli V5-kohteen ykkönen. Ohjastajalla oli Helsingin Vallilassa lemmikkieläinliike, kukkakauppa ja kalastus- ja urheiluliike. Hänen muita hevosiaan olivat muun muassa Derby-kakkonen Pekka Pe(i)tsi ja Gun Laukko.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Viime viikon kuva-arvoituksen oikea vastaus oli Villaus ja Olli Ukkola.

kuva-arvoitus
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