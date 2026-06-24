Ketkä ovat vauhdissa?
Ketkä ovat vauhdissa?Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Äänestykset

Kuva-arvoitus: Tiedä tai arvaa hevonen ja henkilö

Arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 28.6. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

Ori, joka nelivuotiaana oli Risto Lankin ajamana sensaatio. Uran toiseen starttiin syntynyt 33,0a oli vuonna 1979 jotain käsittämätöntä. Tässä rattailla Kymenlaakson kuuluisimman hevossuvun edustaja, jonka poika on tänään Kouvolan ratavalmentaja. Mikä hevonen, kuka ajaa?
Ori, joka nelivuotiaana oli Risto Lankin ajamana sensaatio. Uran toiseen starttiin syntynyt 33,0a oli vuonna 1979 jotain käsittämätöntä. Tässä rattailla Kymenlaakson kuuluisimman hevossuvun edustaja, jonka poika on tänään Kouvolan ratavalmentaja. Mikä hevonen, kuka ajaa?Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Viime viikon kuva-arvoituksen oikea vastaus on Clayt Hanover ja Ilkka Pitkänen.

kuva-arvoitus
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