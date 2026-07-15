nostalgiakuva
Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Äänestykset

Kuva-arvoitus: Tiedä tai arvaa hevonen ja henkilö

Arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 19.7. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

Rautias ori oli viides kivi auringosta ja ikäluokkansa parhaita, vaikka aivan jättionnistuminen jäi saavuttamatta. Suur-Hollolan kolmevuotiskilpailu oli paras. Rattailla kasvattaja-omistaja Raiva-Tallin edustaja. Mikä valjakko?
Rautias ori oli viides kivi auringosta ja ikäluokkansa parhaita, vaikka aivan jättionnistuminen jäi saavuttamatta. Suur-Hollolan kolmevuotiskilpailu oli paras. Rattailla kasvattaja-omistaja Raiva-Tallin edustaja. Mikä valjakko?Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Viime kuva-arvoituksen oikea vastaus oli Sylvia ja Juhani Sundström.

kuva-arvoitus
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