Kuva-arvoitus: Tiedä tai arvaa hevonen ja henkilö

Suur-Hollolan ja Killerin Eliitin voittajan nuorempi täysveli oli juoksija itsekin. 52 startissa voittoprosentti tasan 50. Tässä orin rattailla omistaja, joka omisti tätäkin paremman hevosen. Hevonen ja kuski? Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto