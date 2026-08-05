Kuva-arvoitus: Tiedä tai arvaa hevonen ja henkilö
Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
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Kuva-arvoitus: Tiedä tai arvaa hevonen ja henkilö

Arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 9.8. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

Suur-Hollolan ja Killerin Eliitin voittajan nuorempi täysveli oli juoksija itsekin. 52 startissa voittoprosentti tasan 50. Tässä orin rattailla omistaja, joka omisti tätäkin paremman hevosen. Hevonen ja kuski?
Suur-Hollolan ja Killerin Eliitin voittajan nuorempi täysveli oli juoksija itsekin. 52 startissa voittoprosentti tasan 50. Tässä orin rattailla omistaja, joka omisti tätäkin paremman hevosen. Hevonen ja kuski?Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Viime viikon kuva-arvoituksen oikea vastaus oli Pette ja Elina Kylämäki.

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