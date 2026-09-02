Kuva-arvoitus: Tiedä tai arvaa hevonen ja henkilö

Ori voitti Keravalta käsin muun muassa Hanki-ajon ja Hakkapeliitta-ajon, ja osallistui kolme kertaa kuninkuuskilpailuun – oli parhaimmilaan viides. Periyttäjänä se ei onnistunut, 63 syntyneestä jälkeläisestä eniten ansainnut keräsi 159 startista euroissa mitaten 23 090. Silti kuvan orista tuli ravikuninkaan ja ravikuningattaren emänisä. Omistaja-ohjastaja nosti vielä 2000-luvulla esiin Vieskerin Virin ja Sävelen Artun. Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto