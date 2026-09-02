nostalgiakuva
Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Äänestykset

Kuva-arvoitus: Tiedä tai arvaa hevonen ja henkilö

Arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 6.9. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

Nostalgiakuva
Ori voitti Keravalta käsin muun muassa Hanki-ajon ja Hakkapeliitta-ajon, ja osallistui kolme kertaa kuninkuuskilpailuun – oli parhaimmilaan viides. Periyttäjänä se ei onnistunut, 63 syntyneestä jälkeläisestä eniten ansainnut keräsi 159 startista euroissa mitaten 23 090. Silti kuvan orista tuli ravikuninkaan ja ravikuningattaren emänisä. Omistaja-ohjastaja nosti vielä 2000-luvulla esiin Vieskerin Virin ja Sävelen Artun.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Viime viikon kuva-arvoituksen oikea vastaus oli Seksi ja Erkki Kuusisto.

kuva-arvoitus
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi