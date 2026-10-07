Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Äänestykset

Kuva-arvoitus: Tiedä tai arvaa hevonen ja henkilö

Arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 11.10. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Omapäinen ori kilpaili nuorempana Valte Salojensaarella ja Seppo Ristimäellä. Vanhempana se siirtyi kilpailemaan Lapin avoimia sarjoja kuvan hevosenkäsittelytaidoistaan legendaarisen miehen treeniin. Ori juoksi vielä 13-vuotiaana ennätyksensä 17,6a. Hevosen ja Sodankylän taiturin nimet ovat?Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Viime viikolla kuvakysymyksen oikea vastaus oli: Iso-Veli ja Aulis Ikonen.

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