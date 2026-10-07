Kuva-arvoitus: Tiedä tai arvaa hevonen ja henkilö

Omapäinen ori kilpaili nuorempana Valte Salojensaarella ja Seppo Ristimäellä. Vanhempana se siirtyi kilpailemaan Lapin avoimia sarjoja kuvan hevosenkäsittelytaidoistaan legendaarisen miehen treeniin. Ori juoksi vielä 13-vuotiaana ennätyksensä 17,6a. Hevosen ja Sodankylän taiturin nimet ovat? Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto