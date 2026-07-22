Äänestykset
Kuva-arvoitus: Tunnistatko kuvan hevosen ja henkilön?
Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirjan arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 26.7. mennessä.
Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.
Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.
Viime viikon kuvakysymyksen oikea vastaus oli Jupiter ja Raimo Vainikka.