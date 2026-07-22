nostalgiakuva
Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Äänestykset

Kuva-arvoitus: Tunnistatko kuvan hevosen ja henkilön?

Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirjan arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 26.7. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

nostalgiakuva
Tämä "raakalaismainen" ori voitti kuvan omistaja-valmentajansa kanssa 40 kertaa, muun muassa Vermon Huippujuoksijoiden stayer-ajon, mutta suurimmat kerralla saamansa rahat se haki Oslosta, kun se Risto Lankin ajamana oli PM-kakkonen. Mikä hevonen, kuka mies?Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto.

Viime viikon kuvakysymyksen oikea vastaus oli Jupiter ja Raimo Vainikka.

kuva-arvoitus
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