Kuva-arvoitus: tunnistatko kuvan hevosen ja henkilön?

Amerikkalaissyntyinen ori aloitti uransa 21,7a-aikaisella voitolla, jota pidettiin vuonna 1978 kaikkien aikojen nopeimpana debyyttituloksena. Samana vuonna se teki vielä Euroopan kaikkien aikojen kovimman kolmevuotistuloksen 15,8a ja voitti Nuorten Suurravit. Jatkossa ori voitti urallaan yhteensä 35 kertaa, mutta ei mitään suuren suurta, vaikka olikin mukana suurkilpailuissa Finlandia-ajosta lähtien. Ohjastaja-valmentaja voitti suurkilpailuja senkin edestä. Kuvassa ovat? Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto