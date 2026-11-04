Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Äänestykset

Kuva-arvoitus: tunnistatko kuvan hevosen ja henkilön?

Arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 8.11. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Amerikkalaissyntyinen ori aloitti uransa 21,7a-aikaisella voitolla, jota pidettiin vuonna 1978 kaikkien aikojen nopeimpana debyyttituloksena. Samana vuonna se teki vielä Euroopan kaikkien aikojen kovimman kolmevuotistuloksen 15,8a ja voitti Nuorten Suurravit. Jatkossa ori voitti urallaan yhteensä 35 kertaa, mutta ei mitään suuren suurta, vaikka olikin mukana suurkilpailuissa Finlandia-ajosta lähtien. Ohjastaja-valmentaja voitti suurkilpailuja senkin edestä. Kuvassa ovat?Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Viime viikolla oikea vastaus oli: Pate ja Ari Moilanen.

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