Kuva-arvoitus – tunnistatko kuvan hevosen ja hoitajan?

Suur-Hollolan voittaja, jonka takana lymyilee valmentaja-ohjastaja, rinnalla omistaja Arto Huhtasalo ja kasvattaja Karl-Erik Bucht. Kysytään kuitenkin suupielessä olevaa hoitajaa, josta tuli myöhemmin menestysvalmentaja Ruotsiin. Kerro hevosen ja hoitajan nimi. Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto