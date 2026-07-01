nostalgiakuva
Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Äänestykset

Kuva-arvoitus – tunnistatko kuvan hevosen ja hoitajan?

Arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 5.7. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

Suur-Hollolan voittaja, jonka takana lymyilee valmentaja-ohjastaja, rinnalla omistaja Arto Huhtasalo ja kasvattaja Karl-Erik Bucht. Kysytään kuitenkin suupielessä olevaa hoitajaa, josta tuli myöhemmin menestysvalmentaja Ruotsiin. Kerro hevosen ja hoitajan nimi.
Suur-Hollolan voittaja, jonka takana lymyilee valmentaja-ohjastaja, rinnalla omistaja Arto Huhtasalo ja kasvattaja Karl-Erik Bucht. Kysytään kuitenkin suupielessä olevaa hoitajaa, josta tuli myöhemmin menestysvalmentaja Ruotsiin. Kerro hevosen ja hoitajan nimi.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Viime viikon kuva-arvoituksen oikea vastaus on Mukeri ja Markku Heikari.

kuva-arvoitus
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